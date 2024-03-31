“منحة 800 دينار جزائري anem.dz“ التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر

الآن يمكن للنساء الراغبات في الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت ومن تتوافر فيهن شروط الاستحقاق التسجيل بسهولة من خلال الموقع الالكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :

الدخول الى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل بالضغط على هذا الرابط.

تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي عبر إدخال الاسم وكلمة المرور.

من بين الخدمات المتاحة اختر “منحة المرأة الماكثة في البيت”.

في الخانة المخصصة قم بإدخال رمز التحقق.

على مقدمة الطلب إدخال عنوان محل الإقامة بالتفصيل وباقي البيانات اللازمة.

ثم إرفاق المستندات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل.

بالأخير اضغط على “ارسال الطلب” لتتم مراجعته من الجهات المختصة ثم البت فيه.

أهم شروط منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024

وضعت الحكومة الجزائرية عدة شروط لابد أن تتوافر في المرأة المستفيدة من منحة المرأة الماكثة في البيت، وجاءت الشروط المطلوبة على النحو التالي :