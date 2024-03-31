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“منحة 800 دينار جزائري anem.dz“ التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر
منحة المرأة الماكثة في البيت، تهتم الحكومة الجزائرية بالمواطنين ذوي الدخل المحدودة الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم ومتطلبات ذويهم بسهولة وتقدم لهم منح دعم اجتماعي متعددة، كما تولي اهتماما خاصا بالنساء الذين يعولون أسرة أو أطفال وليس لديهم عمل أو دخل ثابت، وتصرف لهن منحة شهرية يطلق عليها منحة المرأة الماكثة في البيت، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال كيفية التسجيل في المنحة والشروط والأوراق المطلوبة.
التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر
الآن يمكن للنساء الراغبات في الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت ومن تتوافر فيهن شروط الاستحقاق التسجيل بسهولة من خلال الموقع الالكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل بالضغط على هذا الرابط.
- تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي عبر إدخال الاسم وكلمة المرور.
- من بين الخدمات المتاحة اختر “منحة المرأة الماكثة في البيت”.
- في الخانة المخصصة قم بإدخال رمز التحقق.
- على مقدمة الطلب إدخال عنوان محل الإقامة بالتفصيل وباقي البيانات اللازمة.
- ثم إرفاق المستندات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل.
- بالأخير اضغط على “ارسال الطلب” لتتم مراجعته من الجهات المختصة ثم البت فيه.
أهم شروط منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024
وضعت الحكومة الجزائرية عدة شروط لابد أن تتوافر في المرأة المستفيدة من منحة المرأة الماكثة في البيت، وجاءت الشروط المطلوبة على النحو التالي :
- أن تكون مقدمة الطلب حاملة للجنسية الجزائرية ومقيمة بشكل دائم داخل الجزائر.
- ألا يكون لديها عمل أو مصدر دخل ثابت.
- ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 عاما.
- أن تكون غير مستفيدة من أي دعم اجتماعي آخر تقدمه الحكومة.
- ألا تكون متزوجة من شخص يعمل ولديه مصدر دخل.