تعرف على خطوات التسجيل في عدل 3 وأهم متطلبات الاشتراك

أعلن السيد عبد المجيد رئيس الجمهورية الجزائرية عن فتح باب التسجيل للوحدات السكني ومن الجدير بالذكر أن هذه من أهم المبادرات الموجهة لذوي الدخل المنخفض وأهدافها الأساسية هي توفير السكن لهم، وتخفيف العبء عنهم ومنحهم حياة محترمة ونوضح عملية التسجيل في البرنامج في الفقرات التالية.

كيفية التسجيل في عدل 3

من خلال التسجيل في عدل 3 واتباع التعليمات يمكنك الحصول على وحدة سكنية:

فتح موقع عدل وقم بتسجيل الدخول من هنا.

ادخال رقم الهوية الوطنية ورقم الضمان الاجتماعي.

يستغرق الأمر دقيقة واحدة حتى يتم التحقق من رقمك.

سيتم تقديم نموذج إلكتروني لك لملء معلوماتك الشخصية.

يرجى ملء جميع الأوراق التي سيتم طلبها منك.

القيام بسداد أي رسوم غير مدفوعة سيُطلب منك دفعها.

بعد البحث في طلبك، سوف تتلقى ردًا إما بالقبول أو الرفض.

متطلبات الاشتراك في البرنامج السكني عدل 3

يجب على المواطنين الراغبين في التسجيل في برنامج الإسكان استيفاء عدد من المتطلبات وهي كما يلي :