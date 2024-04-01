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تعرف على خطوات التسجيل في عدل 3 وأهم متطلبات الاشتراك
أعلن السيد عبد المجيد رئيس الجمهورية الجزائرية عن فتح باب التسجيل للوحدات السكني ومن الجدير بالذكر أن هذه من أهم المبادرات الموجهة لذوي الدخل المنخفض وأهدافها الأساسية هي توفير السكن لهم، وتخفيف العبء عنهم ومنحهم حياة محترمة ونوضح عملية التسجيل في البرنامج في الفقرات التالية.
كيفية التسجيل في عدل 3
من خلال التسجيل في عدل 3 واتباع التعليمات يمكنك الحصول على وحدة سكنية:
- فتح موقع عدل وقم بتسجيل الدخول من هنا.
- ادخال رقم الهوية الوطنية ورقم الضمان الاجتماعي.
- يستغرق الأمر دقيقة واحدة حتى يتم التحقق من رقمك.
- سيتم تقديم نموذج إلكتروني لك لملء معلوماتك الشخصية.
- يرجى ملء جميع الأوراق التي سيتم طلبها منك.
- القيام بسداد أي رسوم غير مدفوعة سيُطلب منك دفعها.
- بعد البحث في طلبك، سوف تتلقى ردًا إما بالقبول أو الرفض.
متطلبات الاشتراك في البرنامج السكني عدل 3
يجب على المواطنين الراغبين في التسجيل في برنامج الإسكان استيفاء عدد من المتطلبات وهي كما يلي :
- الحاجة الأساسية هي الجنسية الجزائرية.
- يجب أن يكون المرشح مواطنا جزائريا.
- عدم وجود أي متعلقات شخصية أو عقارات أو مكان للعيش فيه.
- ولا يتلقى أي مساعدة سكنية أخرى من الحكومة.
- يجب سداد جميع الأقساط في المواعيد المحددة بعد التزامك بذلك.
- يجب سداد القسط الأول والذي يعادل 25% من قيمة المسكن بالكامل.
- بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليك إحضار جميع المستندات التي تثبت قدرتك على سداد الأقساط.
- يشترط العمل في القطاع العام أو الخاص.
- ويجوز للبرنامج إنهاء الاتفاقية في حالة تأخير القسط لمدة ستة أشهر.
- إذا لم يتم استلام الدفعة في الوقت المحدد لمدة ثلاثة أشهر متتالية، فإن قيمة الأقساط ستزيد بنسبة 5٪.