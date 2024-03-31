اشتراك حالاً رابط مسابقة طائر السعيدة اليمنية 2024 مع مايا العبسي عبر الموقع الرسمي alsaeedah-tv

رابط مسابقة طائر السعيدة اليمنية 2024 مع مايا العبسي، يبحث الكثير من الأشخاص عن مسابقة طائر السعيدة اليمنية التي تقوم بإطلاقها قناة السعيدة اليمنية خلال شهر رمضان من كل عام من تقديم الاعلامية الشهيرة مايا العبسي، يتزايد البحث بسبب رغبة الجميع في الحصول على فرصة الفوز بالجوائز المالية القيمة التي يتم منحها للفائزين في المسابقة اصحاب الاجابات الصحيحة، حيث تستهدف هذه المسابقة الأشخاص ممن يمتلكون الكثير من المعلومات العامة في مختلف المجالات، وفيما يلي نمنحك فرصة للاشتراك في مسابقة طار السعيدة اليمنية، فربما تكون ان صاحب الحظ السعيد هذه الليلة، فتابعونا.

رابط مسابقة طائر السعيدة اليمنية 2024

قامت إدارة مسابقة طائر السعيدة بإطلاق رابط إلكتروني خاص بالبرنامج كفرصة ذهبية للاشتراك عبر الانترنت والدخول للسحب على الجوائز الكبيرة، حيث يتضمن هذا الرابط الصفحة الرسمية للبرنامج والتي تقوم بعرض سؤال يومي في مجالات متعددة منها الرياضية، الثقافية، الدينية، التاريخية، وغيرها من الموضوعات، ويحصل صاحب الإجابة الصحيحة على مبلغ مالي بقيمة مليون ونصف ريال يمني، هذا فضلا عن الجوائز المالية والعينية الكبيرة التي تقدمها الاعلامية مايا العبسي أثناء تجولها في مختلف المناطق والمدن اليمنية وطرح الاسئلة على المارة.

الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة اليمنية 2024

لمتابعة برنامج طائر السعيدة يمكنك مشاهدة الحلقة اليومية التي تذاع عبر شبكة قناة السعيدة اليمنية طوال شهر رمضان في تمام الساعة 10 مساء، كما يمكنك الاشتراك في المسابقة من المنزل من خلال الدخول على رابط البرنامج الإلكتروني واتباع الخطوات التالية: