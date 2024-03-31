استعد للامتحانات .. رابط التسجيل في امتحان التوجيهي الاردن 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

التسجيل في امتحان التوجيهي الاردن 2024 من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها خلال الفترة الحالية من قبل الطلاب الأردنيين، وذلك لأن بإمكان كل طالب التسجيل باستخدام الرقم الوطني عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالأردن، وتعتبر هذه الاختبارات هي فرصة لجميع الطلاب بالأردن في الالتحاق بالكليات التي يحلمون بها، لذلك ينبغي على كل طالب الدراسة بشكل جيد حتى يحصل على أعلى الدرجات، كما طالبت الوزارة من جميع الطلاب عدم تصديق أي أخبار تخرج من بعض المواقع، وأن ما يتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة هو الخبر الصحيح.

التسجيل في امتحان التوجيهي الاردن 2024

التسجيل في امتحان التوجيهي الاردن 2024 يتم في عدة خطوات كما يلي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية .

الضغط على خيار “قسم الامتحانات”.

النقر بعد ذلك على أيقونة “امتحانات التوجيهي”.

إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق من رقم الجلوس، والرقم الوطني.

إدراج عنوان بريدك الإلكتروني.

كتابة رقم هاتفك.

وفي نهاية الخطوات إضغط على زر “تسجيل”.

تقديم امتحانات التوجيهي بالاردن 2024

توجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الطالب الراغب في التسجيل في امتحان التوجيهي الاردن 2024 وهذه الشروط كما يلي:

لا بد أن يكون قد حصل على مجموع في شهادة الثانوية العامة بنسبة 40% أو أكثر.

لا بد أن يكون الطالب قد حصل على 50% في كل مادة يرغب في أداء الامتحان بها مرة ثانية.

يساهم نظام الامتحان التكميلي الطلاب الذين لم يحصلوا على درجات جيدة في الاختبار الأول، وذلك لأن لديهم فرصة للدخول مرة أخرى لتحسين درجاتهم، وهذا بالطبع حتى يستطيع كل طالب من الدخول إلى الكليات أو المعاهد التي يرغب للا بها.