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العد التنازلي .. جدول امتحانات التوجيهي في الاردن 2024 الشعبة العلمية والأدبية من وزارة التعليم الأردنية
جدول امتحانات التوجيهي في الاردن 2024 تزايد البحث عليه من قبل الطلاب في الأردن، وخاصة أن الفترة الأخيرة أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأردن عن الجدول، ويأتي هذا البحث المرتفع لرغبة كل طالب المذاكرة جيدًا قبل الاختبارات، وأيضًا لرغبتهم في تحقيق أعلى الدرجات.
جدول امتحانات التوجيهي في الاردن 2024
إليكم جدول امتحانات التوجيهي في الاردن 2024 للشعبة العلمية كما يلي:
- تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر يونيو بامتحان مادة التربية الإسلامية.
- يوم الخميس الموافق 27 يونيو باختبار مادة اللغة العربية.
- ويوم السبت الموافق 29 يونيو اختبار مادة الرياضيات في الورقة الأولى.
- ويوم الثلاثاء 2 من شهر يوليو امتحان مادة الرياضيات في الورقة الثانية.
- الخميس الموافق 4 من شهر يوليو امتحان مادة علوم الحاسب خطة 2018.
- يوم السبت الموافق 7 من شهر يوليو اختبار مادة علوم الأرض والبيئة.
- يوم 9 يوليو امتحان اللغة الإنجليزية.
- يوم 11 من شهر يوليو اختبار الكيمياء.
- يوم السبت الموافق 13 يوليو امتحان في مادة العلوم الحياتية.
- وآخر أيام الامتحانات يكون يوم الخميس الموافق 15 يوليو امتحان مادة تاريخ الأردن.
جدول امتحانات التوجيهي الشعبة الأدبية
وهذا هو جدول امتحانات التوجيهي الاردن 2024 للشعبة الأدبية:
- يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو يكون اختبار مادة التربية الدينية.
- يوم الخميس الموافق 27 يونيو اختبار اللغة العربية.
- يوم 29 يونيو امتحان الورقة الأولى من الرياضيات.
- يوم 2 من شهر يوليو يكون امتحان الورقة الثانية من مادة الرياضيات.
- الخميس 4 يوليو اختبار مادة تاريخ العرب والعلم، ومادة الحاسوب.
- يوم السبت 6 من شهر يوليو اختبار اللغة الفرنسية، ومادة الدراسات الإسلامية.
- يوم الأحد 7 يوليو اختبارين لمادة الثقافة المالية، ومادة علوم الجغرافيا.
- يوم 9 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
- الخميس 11 من شهر يوليو الورقة الأولى من امتحان مادة اللغة العربية تخصص.
- يوم السبت 13 يوليو امتحان الورقة الثانية من مادة اللغة العربية تخصص.
- وآخر أيام الامتحانات يوم 15 من شهر يوليو يكون امتحان مادة تاريخ الأردن.