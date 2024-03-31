العد التنازلي .. جدول امتحانات التوجيهي في الاردن 2024 الشعبة العلمية والأدبية من وزارة التعليم الأردنية

جدول امتحانات التوجيهي في الاردن 2024 تزايد البحث عليه من قبل الطلاب في الأردن، وخاصة أن الفترة الأخيرة أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأردن عن الجدول، ويأتي هذا البحث المرتفع لرغبة كل طالب المذاكرة جيدًا قبل الاختبارات، وأيضًا لرغبتهم في تحقيق أعلى الدرجات.

جدول امتحانات التوجيهي في الاردن 2024

إليكم جدول امتحانات التوجيهي في الاردن 2024 للشعبة العلمية كما يلي:

تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر يونيو بامتحان مادة التربية الإسلامية.

يوم الخميس الموافق 27 يونيو باختبار مادة اللغة العربية.

ويوم السبت الموافق 29 يونيو اختبار مادة الرياضيات في الورقة الأولى.

ويوم الثلاثاء 2 من شهر يوليو امتحان مادة الرياضيات في الورقة الثانية.

الخميس الموافق 4 من شهر يوليو امتحان مادة علوم الحاسب خطة 2018.

يوم السبت الموافق 7 من شهر يوليو اختبار مادة علوم الأرض والبيئة.

يوم 9 يوليو امتحان اللغة الإنجليزية.

يوم 11 من شهر يوليو اختبار الكيمياء.

يوم السبت الموافق 13 يوليو امتحان في مادة العلوم الحياتية.

وآخر أيام الامتحانات يكون يوم الخميس الموافق 15 يوليو امتحان مادة تاريخ الأردن.

جدول امتحانات التوجيهي الشعبة الأدبية

وهذا هو جدول امتحانات التوجيهي الاردن 2024 للشعبة الأدبية: