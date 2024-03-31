شاهد مسلسلات رمضان واضبط تردد قناة لنا على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (آذار 2024)

إليكم تردد قناة لنا السورية الجديد على النايل سات، فهي واحدة من أبرز القنوات السورية الفضائية المتنوعة والتي تركز بشكل أساسي على العروض الترفيهية والمسلسلات، وهي تحظى بشعبية كبيرة بين متابعيها من مختلف أنحاء الوطن العربي، تعتبر من القنوات السورية الرائدة التي تقدم باقة مميزة من البرامج الحوارية والمسلسلات الدرامية السورية، وقد حققت قناة LTV نجاحاً كبيراً منذ بدء بثها على الفضائيات، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة لنا وسنتطرق للمحة عنها وعن برامجها، فإليكم التفاصيل.

نظرة عامة عن قناة لنا السورية للمسلسلات

قناة لنا السورية تأسست في عام 2018م كقناة فضائية متنوعة، ومنذ إطلاقها الأول استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً بفضل محتواها المميز الذي جذب الجماهير بشكل كبير، تتميز القناة بين القنوات الفضائية في بلاد الشام من خلال تقديمها مجموعة من المسلسلات الدرامية المميزة، والبرامج الحوارية والاجتماعية ذات الغايات الهادفة، حيث في البداية لاقت رواجاً بسبب تخصصها في عرض المسلسلات، ثم بدأت بإنتاج وعرض البرامج الترفيهية مثل برنامج “أكلناها” الذي قدمه الفنان باسم ياخور، وبرنامج “راحت علينا” الذي قام بإعداده مقدم البرامج اللبناني هشام حداد، إضافة لوجود المقدمة “رابعة الزيات” في عدة برامج أخرى.

تردد قناة لنا السورية للمسلسلات على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “LTV” مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعي قناة لنا مسلسلات مشاهدتها وبرامجها عبر التردد التالي:

التردد: 11277

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3\2

الترميز: 27500

الجودة: دقة عادي

ويمكن العثور على قناة لنا السورية في قائمة القنوات تحت اسم “LTV”.