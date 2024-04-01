“اشترك وغير حياتك (SMS) “خطوات وأرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2024 MBC Dream مع مصطفى الأغا للفوز بالجائرة الكبرى

مسابقة الحلم تعد واحدة من أهم المسابقات التي يمكن من خلالها الحصول على جوائز ضخمة والتي يتمكن الشخص عن طريقها في تحقيق أحلامه كامتلاك سيارة أو مبلغ مالي يقدر بقيمة 100.000 دولار، علماً بأن المسابقة تقدم بواسطة الإعلامي مصطفى الآغا وفي إطار ذلك صرح بأنه سوف يقدم العديد من الجوائز في هذا الموسم مما جعل الكثير من المتسابقين في الوطن العربي ينتظر تلك المفاجأة وإليكم أهم التفاصيل الخاصة بالمسابقة.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2024

تتم عملية الإشتراك في مسابقة الحلم من خلال إتباع عدد من الخطوات وهي كالتالي:

القيام بالبحث عن الرقم الخاص بالبلد المقيم بها.

كما يتم إرسال كلمة حلم أو Dream على الرقم الخاص ببلدك.

سوف تصل إليك رسالة من البرنامج تؤكد عملية التسجيل.

كما ستصل إليك رسالة أخرى تحتوي على سؤال.

قم بالإجابة بشكل صحيح.

وأخيراً قم بمتابعة حلقات برنامج مسابقة الحلم عبر قناة أم بي سي مصر لكي تتعرف على أسماء الفائزين في كل حلقة.

أرقام الإشتراك فى مسابقه الحلم

يمكن لكل من يرغب في الإشتراك بمسابقة الحلم القيام بذلك من خلال بعض الأرقام الخاصة بكل بلد، وإليكم تلك الأرقام:

أرقام مسابقة الحلم يمكن الاشتراك من مصر مع خط فودافون على رقم 95458، كما يتم الاشتراك من خط أورانج على رقم 95458.

للاشتراك من المملكة العربية السعودية يتم الاتصال على رقم 755505.

للاشتراك من دولة الإمارات العربية فيتم الاتصال على رقم 6070.

يمكن إرسال رسالة من دولة تونس على رقم 85819.

كما خصص رقم في لبنان وهو 008821622775627.

يمكن لمواطني العراق الاشتراك في المسابقة من خلال رقم 2770 أو 2266.

للاشتراك من دولة سوريا يكون على رقم 1555.

القنوات الناقلة لمسابقة الحلم

مسابقة الحلم تبث على مجموعة من القنوات وهي قنوات أم بي سي مصر وأم بي سي مصر تو وأم بي سي العراق، بالإضافة إلى أم بي سي السعودية.