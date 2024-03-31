معلومات تردد قناة صدى البلد الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (آذار 2024)

إليكم تردد قناة صدى البلد الجديد على النايل سات، حيث تعتبر هذه القناة واحدة من القنوات المتنوعة في مصر، وهي تقدم مجموعة شاملة من البرامج الإخبارية، والاجتماعية، والترفيهية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون انقطاع، كما أن القناة غير مشفرة ومتاحة للجميع، وتقدم باقة من البرامج المميزة التي تغطي مجموعة واسعة من الأحداث العالمية، بما في ذلك الأخبار السياسية ومتابعة الأحداث وعرضها على الهواء مباشرة، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة صدى البلد الفضائية وسنتطرق للمحة عنها وعن برامجها، فإليكم التفاصيل.

نظرة عامة عن قناة صدى البلد وبرامجها

تأسست قناة صدى البلد الفضائية المصرية في عام 2011، وتبث من مدينة الإنتاج الإعلامي قرب القاهرة، تنضوي تحت مظلة مجموعة قنوات البلد الفضائية، التي تشمل قناة صدى البلد دراما، وتقدم باقة متنوعة من المسلسلات المصرية والعربية، بالإضافة إلى قناة صدى البلد 2 التي تعرض برامج قناة صدى البلد 1 بفارق ساعة من الوقت.

تركز القناة على تغطية كافة الأخبار في العالم العربي والعالم بشكل عام، سواء كانت أخباراً سياسية أو أحداثاً هامة، كما تقدم برامج اجتماعية تسلط الضوء على القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وتعرضها على الشاشة مع مناقشة مفصلة للحلول المناسبة بالتعاون مع المسؤولين.

تردد قناة صدى البلد الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Sada El Balad” مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعي قناة صدى البلد مشاهدتها عبر التردد التالي:

التردد: 11823

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الترميز: 27500

الجودة: دقة عادية

ويمكن العثور على قناة صدى البلد في قائمة القنوات تحت اسم “Sada El Balad”.