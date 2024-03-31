تعرف الان على أفضل شفرات GTA San Andreas جاتا سان اندرس للهواتف والكمبيوتر.. يلا نزلهم والعب بسرعه!!

هذه هي رموز GTA San Andreas التي يمكن الحصول عليها وستتمكن من الوصول إلى المزيد من الموارد والامتيازات إذا قمت بتنزيل هذا الإصدار، و لمساعدتك في امتلاك أهم السيارات والحصول على المزيد من الأسلحة والمشاركة في الأحداث، قدمنا لك رموز GTA San Andreas الجديد في اللعبة وكما يتضمن أسلحة لكل شخص في الشارع، وتغيرات الطقس، واصطدامات المشاة، من بين العديد من الإضافات الأخرى، كل ذلك أصبح ممكنًا من خلال كتابة كلمات مرور الكمبيوتر لـ GTA San Andreas وتنزيل ألعاب GTA.

جاتا سان اندرس GTA San Andreas للكمبيوتر

جاتا سان واحدة من أهم ألعاب الفيديو المغامرة على الإطلاق، لذلك تم إنشاء Grand Theft Auto San Andreas بواسطة Rockstar North ونشرتها Rockstar Games ومنذ إصدارها الأولي في عام 2004 لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows، وحققت اللعبة مبيعات بملايين الدولارات من التنزيلات نظرًا لاحتوائه على الكثير من الميزات والسمات المذهلة، والتي سنتحدث عنها في السطور التالية.

جاتا سان اندرس GTA San Andreas للكمبيوتر

قصة لعبة جاتا سان أندرياس

في هذا التكرار لسلسلة Grand Theft Auto، بطل الرواية هو رجل يدعى “Carl Johnson” CJ، الذي غادر مسقط رأسه وعاش في “Liberty City” لمدة خمس سنوات تقريبًا حتى اكتشف مقتل أخيه وأمه عازمًا على الانتقام من المسؤولين عن هذه الجريمة، عاد إلى المطار والتقى بشرطيتين، بعد ارتباط طويل بشخصية CJ، أطلق عليهما اسم “صامويل جاكسون” و”كريس بن” وسرعان ما اختلقوا اتهامات ضد “كارل جونسون” ولكنه كان يهرب إليه في كل مرة حاولوا القبض عليه وكانت هذه بداية قصة CJ، حيث أصبح أحد أكثر المجرمين فتكًا في المدينة، حيث كان يعمل كقاتل مأجور، ولص سيارات، وتاجر مخدرات وأسلحة.

مميزات لعبة جاتا سان اندرس

إن الصفات والميزات العديدة الرائعة التي تتمتع بها اللعبة، والتي سنناقشها في السطور التالية، أدت إلى ملايين المراجعات والتنزيلات لألعاب الكمبيوتر.