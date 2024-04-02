NOW نزل اسماء الوجبة الاخيرة.. اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 حمل كشوفات الوجبة الجديدة من وزارة العمل

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني، حتى تساعد جميع المتقدمين في التعرف على استحقاقهم لهذا الدعم من عدمه بكل سهولة، حيث تحرص الحكومة العراقية على تقديم العديد من البرامج الاجتماعية التي تساعد الفئات الضعيفة على قضاء احتياجاتها الأساسية وخاصة في ظل الغلاء والأزمة الاقتصادية، و نوافقكم بالمزيد من التفاصيل حول الرابط وخطوات الاستعلام في السطور التالية.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

يمكن التعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بكل سهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بزيارة منصة مظلتي .

ثم حدد الرعاية الاجتماعية.

بعدها اضغط على الوجبة الأخيرة.

سجل البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

بعد أن تنتهي قم بتحديد زر الاستعلام.

بعدها ستظهر كشوف الأسماء تستطيع تحميلها على جهازك.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع مجموعة من الشروط اللازم توافرها في اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 وذلك من أجل تقديم الدعم والمساعدات للفئات التي تستحقه، حيث يقوم هذا البرنامج بتقديم مساعدات مالية واجتماعية وصحية لجميع الفئات المحتاجة مثل الأيتام والأرامل والفقراء، ومن أهم الشروط الواجب توافرها من أجل القبول في هذا الدعم ما يلي:

عدم امتلاك صاحب الطلب أي ممتلكات باهظة الثمن وألا تكون لديه أي أصول أو عقارات.

يجب أن يقوم بتقديم جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يجب أن يكون عراقي الجنسية وأن يكون مقيم دائماً على أرض العراق.

يجب أن يقوم بتقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

يجب ألا يقل عمره عن 15 سنة وألا يتجاوز 55 سنة بالنسبة للسيدات.

أما الرجال فيجب ألا يقل العمر عن 18 سنة وألا يتجاوز 60 سنة.

في حالة وجود أمراض صحية يجب إرفاق الشهادات الطبية والإشاعات التي تثبت ذلك.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

إن اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية يعد من أهم ما يتم البحث عنه في الفترة الأخيرة، حيث قد تقدم على هذا البرنامج نحو 400 ألف مواطن ومواطنة يرغبون في التعرف على الأسماء التي تم قبولها في كشوفات الوجبة الجديدة، وذلك بعد نظر وزارة العمل إلى تلك الطلبات المقدمة من الأشخاص العاطلين عن العمل.