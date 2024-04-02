“استعلم من هنا” لينك اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق 2024 كشوفات pdf عبر مظلتي

لينك اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يتم الإعلان عنها في أقرب وقت بعد أن تنتهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالانتهاء من مراجعة طلبات المتقدمين وتحويلها إلى اللجان المختصة، للتأكد من وصول هذا الدعم إلى الفئات المستحقة، حيث تقوم الوزارة بوضع بعض النقاط والشروط الواجب توافرها في المتقدمين حتى تحدد استحقاقهم لتلقى هذا الدعم أم لا، وفي السطور التالية نوضح هذه الشروط وخطوات الاستعلام عن الوجبة الأخيرة، وأهم المعلومات عن هذا الموضوع في السطور التالية.

لينك اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

بإمكان جميع المواطنين في العراق من مختلف المحافظات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال منصة مظلتي وهي المنصة الرسمية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالولوج إلى منصة مظلتي ، أو موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراق .

اضغط على زر الرعاية الاجتماعية.

قم بتسجيل المحافظة.

سجل جميع البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

بعد الانتهاء اضغط على أيقونة الاستعلام.

انتظر لحظات حتى يتم تحميل كشوف الأسماء.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

هناك مجموعة من الشروط المتوفرة في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، وقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد هذه الشروط حرصاً على إيصال الدعم إلى الفئات المحتاجة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: