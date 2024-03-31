رمضان المقاديد.. أغنية جديدة تُرحب بشهر رمضان المبارك.. تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات

نقدم لكم تفاصيل تردد قناة طيور الجنة، التي تأسست في المملكة السعودية بواسطة خالد مقداد، والتي اشتهرت منذ سنوات وحققت نسبة مشاهدة عالية، حيث يتابعها شريحة كبيرة من الأطفال والكبار، تقدم القناة أناشيد وأغاني شعبية، وتولي اهتمامًا خاصًا بالجانب التعليمي للأطفال، ومن خلال هذا المقال، سنقدم لكم تردد القناة لتتمكنوا من استقبالها بسهولة.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على نايل سات

تسعى الأمهات بشغف للوصول إلى القنوات المفيدة للأطفال، التي يمكن فتحها بأمان لتسلية الصغار طوال اليوم، فالقناة تتمتع بالعديد من المميزات التي أثارت انتباه الأمهات، إذ تهتم بترفيه الأطفال وتقديم جوانب تعليمية تساهم في تطويرهم، لمعرفة التردد الخطوات التالية:

القناة على النايل سات. التردد: 11274. الاستقطاب: أفقي. تصحيح الخطأ: ¾. معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

القناة على النايل سات.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

عامل الاستقطاب: عمودي.

وتصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط أحد الترددات لقناة طيور الجنة

سنوضح لكم الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها لتثبيت القناة بسهولة:

ابدأ بفتح قائمة الإعدادات على جهازك. انتقل إلى خيارات إعدادات القناة. اختر عملية تثبيت القناة يدويًا. ادخل بيانات القناة التي تم ذكرها سابقًا بشكل دقيق. تأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها. اضغط على زر الحفظ. ابدأ عملية الحصول على القناة على جهازك.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز هذه القناة بالعديد من الخصائص التي جعلتها واحدة من أفضل القنوات المتخصصة في عالم الأطفال، وإليكم بعض مميزاتها: