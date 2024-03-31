لينك منصة مظلتي .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة في عموم محافظات العراق

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 ينتظر المستحقون الإعلان عنها بفارغ الصبر، حيث يمثل هذا البرنامج الاجتماعي أهمية كبيرة لدى الفئات المحتاجة حيث إنه يقدم العديد من الخدمات والبرامج من أجل دعم الأفراد والأسر محدودة الدخل وذوي الاحتياجات والفئات الخاصة والأرامل والمطلقات وجميع الفئات الضعيفة في المجتمع، ويمد لهم يد العون ويقدم المساعدات المالية والرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية والعديد من الخدمات الاجتماعية الأخرى، حتى يساعد هؤلاء على مواجهة ظروف الحياة العصيبة، وفي السطور التالية سنتعرف على موعد الإعلان عن هذا الكشوف وعلى خطوات الاستعلام عنها.

منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية 2024

يبحث المواطنون في مختلف محافظات العراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة، حيث بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحميل كشوف الفئات المستحقة لهذا الدعم الاجتماعي، ومن المتوقع أنه سيتم الإعلان عنها في خلال أيام قليلة لكي يحصل المستفيدون على الدعم المقدم لهم قبل أن ينتهي شهر فبراير، ومن الجدير بالذكر أن هناك 70 ألف أسرة عراقية من ضمن المشمولين بهذه الرعاية الاجتماعية، مما يدل على حرص الوزارة على تقديم يد العون لأكبر عدد ممكن من المواطنين لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم والحصول على حياة كريمة.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بشكل إلكتروني، حتى تتمكن جميع الفئات التي قامت بالتسجيل في هذا الدعم من التأكد من استحقاقهم بكل سهولة، عن طريق اتباع هذه الخطوات: