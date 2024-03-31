Alfadjr إذاعة مسلسل المؤسس عثمان حلقة 155 على الفجر الجزائرية بالمجان “El Fajar TV”  اضبطها

ينتظر الجمهور في جميع الدول العربية إذاعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 155، حيث انتهت الحلقة الماضية على تشويق وإثارة، حيث قدم المسلسل عوامل قيام الدولة العثمانية ومراحل إنشائها، حيث يعرض المسلسل الصراعات بين التتار والمغول للحصول على السلطة ومحاربة الإسلام وانتصار عثمان عليهم من أجل إعلاء كلمة الله، وقد قدم ذلك المسلسل نخبة من أشهر النجوم الأتراك، لذلك يحرص الجمهور على معرفة القنوات الناقلة للمسلسل والترددات الخاصة بالأقمار الصناعية المختلفة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 155 والقنوات الناقلة

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أعظم وأشهر المسلسلات التاريخية التي تبث أحداث حقيقية لدولة كبيرة وهي الدولة العثمانية في الوقت الراهن، حيث لاقى هذا المسلسل شعبية كبيرة من الجماهير وذلك لجودة السيناريو والأداء التمثيلي والديكورات والملابس ، فقد نجح المسلسل في بث القصة بأسلوب مشوق يتميز بالبساطة، لذلك سأخبركم تردد القنوات الناقلة للمسلسل واسمائها في النقاط التالية:

تردد قناة الفجر الجزائرية

تتميز قناة الفجر الجزائرية بأنها تنقل حلقة المسلسل مترجمة وذلك في تمام الساعة 9 صباحاً بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءاً في توقيت مدينة الرياض كما يذاع الساعة 11 مساءاً بتوقيت مدينة أبو ظبي، واليكم تردد القناة عبر السطور التالية:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: افقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ: 4/3.

اسم القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

معامل الترميز:27500.

الاستقطاب: عمودي.

موعد اذاعه مسلسل المؤسس عثمان حلقة 155 على قناه الفجر

سوف يتم عرض الحلقة 155 من مسلسل قيامه عثمان يوم الأربعاء القادم على قناة ATV التركية وذلك باللغة التركية اللغة الاصليه للمسلسل ثم يتم اذاعه مسلسل المؤسس عثمان حلقة 155 يوم الخميس الموافق 4 ابريل 2024 القادم فى تمام التاسعة مساء بتوقيت السعودية في حين سوف يتم اعاده الحلقة يوم الجمعة التالي فى تمام الساعة الواحدة ظهراً

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على التلفاز الآن

يسعى الجمهور لمعرفة كل خطوات ضبط التردد من التلفاز وذلك من أجل الاستمتاع بمشاهدة المسلسل بشكل حصري وذلك بجودة جيدة وواضحة وبث واضح لذا تحرص القناة على تغيير ترددها وذلك من أجل إذاعة المسلسل بأعلى معايير الجودة والإضاءة، لذا سأخبركم طريقة ضبط التردد في النقاط التالية: