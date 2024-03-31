“بتخفيض 25%” قائمة أسعار كحك العيد لعام 2024 في منافذ وزارة التموين بجميع الأسواق المحلية بالمحافظات
أسعار كحك العيد لعام 2024
قامت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى والتي تكون تابعة لوزارة التموين، بالإعلان عن القائمة الخاصة بأسعار كحك العيد لعام 2024، حيث بدأت هذه المخابز بوضعها في فروع المجمعات الاستهلاكية وأيضا منافذ الشركة، وذلك بتخفيض واضح أكثر من 25%، وهذا بالمقارنة بالأسعار التي وضعتها متاجر الحلويات والمخابز الخاصة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي قائمة أسعار كعك العيد لعام 2024.
أسعار كعك العيد لعام 2024
قام اللواء علي أشرف بالإعلان عن منافذ وزارة التموين، حيث يعد هو رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، التي تكون تابعة لوزارة التموين، و سوف يتم تخفيض سعرها إلى أكثر من 25%، وقد قامت الشركة بالفعل بتوزيع منتجات الكحك والبسكويت الى جميع فروع و المجمعات الاستهلاكية وذلك لكي تكون متاحة للمواطنين، ومن الجدير بالذكر أن رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة قد صرح بأن الكعك والبسكويت والبيتي فور قد تم صنعها باستخدام اجود افضل الخامات، وقد تمت الموافقة عليه من قبل المواصفات القياسية.
قائمة أسعار كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية
|أسعار كعك العيد
أسعار علب الكحك المشكلة من جميع المخبوزات
- علبة كرتون بوزن 1 كيلو ب 155 جنيه.
- علبة الكرتون بوزن 2 كيلو ب 315 جنيه.
- علبة الكرتون بوزن 3 كيلو ب 480 جنيه.
- وأما علبة الكرتون بوزن 4 كيلو ب 650 جنيه.
- و علبة الكرتون بوزن 5 كيلو 810 جنيه.
- وعلبة شفاف وزن واحد ونصف كيلو ب 235 جنيه.