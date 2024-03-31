“بتخفيض 25%”  قائمة أسعار كحك العيد لعام 2024 في منافذ وزارة التموين بجميع الأسواق المحلية بالمحافظات

قامت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى والتي تكون تابعة لوزارة التموين، بالإعلان عن القائمة الخاصة بأسعار كحك العيد لعام 2024، حيث بدأت هذه المخابز بوضعها في فروع المجمعات الاستهلاكية وأيضا منافذ الشركة، وذلك بتخفيض واضح أكثر من 25%، وهذا بالمقارنة بالأسعار التي وضعتها متاجر الحلويات والمخابز الخاصة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي قائمة أسعار كعك العيد لعام 2024.

أسعار كعك العيد لعام 2024

قام اللواء علي أشرف بالإعلان عن منافذ وزارة التموين، حيث يعد هو رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، التي تكون تابعة لوزارة التموين، و سوف يتم تخفيض سعرها إلى أكثر من 25%، وقد قامت الشركة بالفعل بتوزيع منتجات الكحك والبسكويت الى جميع فروع و المجمعات الاستهلاكية وذلك لكي تكون متاحة للمواطنين، ومن الجدير بالذكر أن رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة قد صرح بأن الكعك والبسكويت والبيتي فور قد تم صنعها باستخدام اجود افضل الخامات، وقد تمت الموافقة عليه من قبل المواصفات القياسية.

قائمة أسعار كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية

أسعار كعك العيد كيلو البسكويت النشادر بسعر 150 جنيه.

كيلو كعك سادة بسعر 150 جنيه.

كيلو كعك ملبن 140 جنيه.

كيلو الكعك بالمكسرات بسعر 210 جنيه.

كيلو الغريبة السادة بسعر 160 جنيه.

كيلو الغريبه باللوز ب 200 جنيه.

كيلو البيتي فور عادي بسعر 170 جنيه.

كيلو البيتي فور لوكس بسعر 200 جنيه.

كيلو البيتي فور سابليه ب 200 جنيه.

كيلو كوكيز ب 170 جنيه.

أسعار علب الكحك المشكلة من جميع المخبوزات