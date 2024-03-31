«السكر هيبقي في بيتك اكوام اكوام» بشكل رسمي صرف 6 كيلو سكر لكل بطاقة تموين بعد انتهاء الأزمة.. خبر ولا في الاحلام

بعد طول انتظار وصراع مع الأزمة، أعلنت الحكومة المصرية عن نجاحها في حل أزمة السكر التي كانت تعود إلى عدة سنوات، وفي إطار هذا الحل الناجح، قررت الحكومة تخصيص 6 كيلو من السكر لكل بطاقة تموين، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تأمين احتياجات المواطنين من هذه السلعة الأساسية، على صعيد آخر، كان الجميع يتوقع أن يرتفع سعر السكر في السوق المصرية بشكل كبير بعد إعلان الحكومة عن هذه الشروط الجديدة لتوزيعه عبر بطاقات التموين، ولكن المفاجأة كانت أن سعر السكر في السوق لم يشهد أي تقلب يذكر، بل بقي ثابتاً عند مستويات معقولة ومناسبة للمواطنين.

توفير السكر للمواطنين

وهذا يعود إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة والجهات المعنية في زيادة إنتاج السكر، وتدبير الكميات المتاحة بطريقة فعالة تضمن توزيعها بشكل عادل ومنظم للموواطنين، وهذا يعتبر إنجاز كبير يعكس الاهتمام الحقيقي بمصلحة الشعب وتلبية حاجاته الأساسية، وبهذه الخطوة تكون الحكومة المصرية قد أثبتت قدرتها على التصدي للتحديات وحل المشاكل بشكل فعال وسريع، مما يعكس مدى التزامها بتحقيق الاستقرار والرفاهية للشعب المصري.

بيان الدكتور علي مصيلحي

هذا وقد تم إطمئنان السيد الدكتور علي المصيلحي، الوزير المسؤول عن قطاع التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشكل جدي بخصوص التطورات المتوقعة في أسعار السكر خلال الفترة القريبة المقبلة، مع التأكيد على استمرارية توفير كميات وافرة من السكر، وفي تصريحاته الأخيرة، كشف المصيلحي عن جهود وزارته لتيسير عملية صرف السكر المدعم عبر بطاقات التموين، حيث سيتم توفير كميات إضافية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، وأشار إلى أن الصرف سيتم بمعدل كيلو واحد من السكر لكل فرد مسجل على البطاقة، بسعر موحد قدره 12.6 جنيه، وسيكون الحد الأقصى للصرف يصل إلى 6 كيلو لكل بطاقة، بناءً على عدد أفراد الأسرة المسجلين عليها.