بزيادة 5%” رابط الإستعلام عن زيادة معاشات المتقاعدين في الجزائر 2024 وقيمة الزيادة حسب الراتب موقع وزارة العمل والتشغيل “mtess.gov.dz”
زيادات في معاشات المتقاعدين 2024
ازداد البحث عن زيادة المعاشات لدى المتقاعدين من الأمور المهمة وبالأخص في الوقت الحالي، وذلك بسبب ما يمر به الكثير من المواطنين في الجزائر مع ارتفاع الأسعار، وبالتزامن مع ذلك تم الإعلان عن خبر زيادة المعاشات من قبل الهيئة المسؤولة عن زيادة معاشات المتقاعدين في الجزائر 2024، وذلك يرجع لسبب الجمود الذي أصاب اقتصاد الدولة في الآونة الأخيرة.
زيادة معاشات المتقاعدين في الجزائر 2024
قامت حكومة الجزائر بالإقرار عن زيادة في معاشات المتقاعدين، وذلك من أجل توفير حياة أفضل وتقديراً للمواطنين دولة الجزائر، ولذلك أفادت الهيئة المسؤولة عن معاشات المتقاعدين بإعلان عن موعد لزيادة معاشات المتقاعدين في الجزائر والمقرر بأنه سيكون اليوم الإفتتاحي من شهر مايو2024 ، زيادة المعاشات تتراوح بنسبة من 4% إلى 5%.
رابط الإستعلام عن زيادة معاشات المتقاعدين في الجزائر 2024
بعد الإعلان بخصوص زيادة في معاشات المتقاعدين يمكنك الآن الاستعلام عن هذه الزيادات كالآتي:
- أولا: الذهاب الى البوابة الرئيسية موقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
- ثانياً: قم بتسجيل الدخول إلى الموقع.
- ثالثاً :اختر خانة البحث عن رواتب التقاعد.
- رابعاً: قم بإدخال جميع بياناتك التي تحتاج منك الدقة.
- خامسا: الضغط على أيقونة الإرسال.
نسبة زيادة معاشات المتقاعدين
بعد إعلان الإدارة المسؤولة عن زيادة معاشات المتقاعدين، وتساؤل المواطنين عن قيمة هذه الزيادة، ومن أجل ذلك وضحت هيئة التأمينات الإجتماعية بالإعلان عن أن الزيادة ليست متساوية للجميع، وذلك حسب راتبه الثابت وإليك الآن قائمة الزيادة:-
- زيادة 5% للذين معاشهم لا يتجاوز العشرين ألف دينار جزائري.
- و بنسبة 4% لمن معاشاتهم أكثر من عشرين ألف دينار جزائري.
- وبنسبة 3% لمن هم معاشاتهم ما بين خمسين ألف وثمانين ألف دينار جزائري.
- وبنسبة 2% لمن هم معاشاتهم أكثر من ثمانين ألف دينار جزائري.