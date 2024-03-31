لا تفوّت فرصة الفوز بمليون ونصف ريال يمني.. تردد قناة السعيدة اليمنية.. خطوات التسجيل في مسابقة طائر السعيدة

الكثير يتطلعون لمعرفة تردد قناة السعيدة اليمنية، فهي واحدة من أبرز القنوات التي تبث مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات والأفلام، ومن بين البرامج البارزة التي تُعرض على القناة، مسابقة الطائر السعيدة التي يتابعها ملايين الأشخاص، حيث يُقدمها الإعلامية الشهيرة مايا العيسى، وتُقدم جوائز قيمة للفائزين، لذا، يشارك العديد من الأشخاص في هذه المسابقة ويتابعون حلقاتها على قناة السعيدة اليمنية، ولمن يرغب في معرفة تردد القناة للاستمتاع بما تقدمه من برامج ومسابقات وغيرها، سنُقدم التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات في الفقرات التالية بالتفاصيل.

تردد قناة السعيدة اليمنية

استمتع بمتابعة برنامج طائر السعيدة على قناة السعيدة اليمنية، حيث يُعرض خلال شهر رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة، ويتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في اليمن، حيث ينتظر الكثيرون بشغف وترقب متابعة كل حلقة منه عبر القناة، يمكنك متابعة البرنامج والقناة على القمر الصناعي النايل سات، من خلال التردد التالي:

التردد 11900.

معدل لاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التسجيل مسابقة طائر السعيده 2024

يتوجب على الكثيرين معرفة كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة، حيث تقدم جوائز مميزة للمشتركين، وتثير شغف الجميع لمعرفة إجاباتها للفوز بالجوائز القيمة في رمضان 2024، تُعرض المسابقة يوميًا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت اليمن على قناة السعيدة اليمنية، وتُعاد مرة أخرى في تمام الساعة 3:30 منتصف الليل، لذا، يُمكن للجميع الاشتراك في المسابقة للفوز بالجوائز عبر خطوات بسيطة.