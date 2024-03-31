ثبتِ تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات ورفهي عن الصغار وعلميهم في نفس الوقت

ضمن القنوات الفضائية التي لا غني عنها في منزل به أطفال هي قناة طيور الجنة الفضائية، ولهذا نجد بحث مكثف ويومي عن تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات، إذ أن القناة تقوم بتقديم باقة من الأناشيد التربوية الترفيهية في نفس الوقت، وبالتالي يتعلم الأطفال منها ويبتعدون عن الأهل، بحيث تتمكن الأم من قضاء أمور منزلها، ونوضح لكم تردد القناة وطريقة التثبيت.

إحداثيات تردد قناة طيور الجنة 2024

قناة طيور الجنة من القنوات الموجودة للمواطنين بالوطن العربي من خلال القمر الصناعي نايل سات، وتقوم القناة بتقديم عدد متنوع من الأناشيد الموجهة للأطفال الصغار وكذلك الأطفال الكبار، حيث بعض الأناشيد يقدمها فريق طيور الجنة، بينما أناشيد أخرى عبارة عن رسوم كرتونية وتقدمها الشخصيات، وحتى تكون الأناشيد متاحة أمامكم في أي وقت والاستمتاع بها على مدار الساعة، عليكم لقط التردد الخاص بالقناة، حيث الإحداثيات تأتي على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11258.

استقطاب: أفقي.

الرمز برقم 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات استقبال تردد قناة طيور الجنة 2024

كي تتمكنوا من ضبط التردد الخاص بقناة طيور الجنة، أو أي قناة أخرى، عليك أن تتبع خطوات سلسلة تأتي على النحو التالي:

النقر على زر المينو من الريموت الخاص بك.

توجه بعد ذلك إلى قائمة التركيب أو الإعدادات على حسب نوعية جهاز الاستقبال الخاص بك.

انقر على ضبط الترددات واكتب بيانات التردد الخاص بالقناة.

انقر على موافق وانتظر البحث والتنزيل.

يمكن الفتح والمتابعة للقناة في أي وقت والتمتع بالأناشيد والبرامج المعروضة على شاشة طيور الجنة.