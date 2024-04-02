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Galaxy A55 طفرة سامسونج بكل المقاييس العملاق الجديد لعام 2024 اعرف المواصفات
إليك كل التفاصيل عن إطلاق سامسونج Galaxy A55 حيث يمثل أحدث إضافة إلى مجموعة سامسونج من الهواتف الذكية ضمن فئة A، وهي تستهدف تقديم هواتف ذكية ذات مواصفات تقنية متقدمة وأسعار في متناول اليد، ويصنف هذا الجهاز كواحد من أبرز الخيارات في فئته بفضل مزاياه المتعددة مثل شاشته OLED التي تأتي بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، إضافة إلى معالجه Exynos 1480، ونظام الكاميرا الخلفي الثلاثي بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، في هذه المقالة، سنقوم بتحليل عميق لمزايا ومواصفات وبعض التحديات التي قد تواجه مستخدمي سامسونج جالاكسي A55 بشكل مفصل.
إطلاق سامسونج Galaxy A55
- الشاشة: 6.5 بوصة من نوع OLED، بدقة 1080 × 2400 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز
- المعالج: Samsung Exynos 1380
- ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت
- الذاكرة الداخلية: إما 128 أو 256 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عبر بطاقة microSDXC
- الكاميرا الخلفية: ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل للرئيسية، 8 ميجابكسل للعريضة جداً، و2 ميجابكسل لمستشعر العمق
- الكاميرا الأمامية: 10 ميجابكسل
- البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط والشحن العكسي
- النظام: أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5.2
- الألوان المتاحة: الأسود، الأبيض، الأزرق، والبنفسجي
- الأبعاد والوزن: 162.3 × 73.5 × 8.6 ملم، وزن 185 جرام
- المستشعرات المتاحة: حساس البصمة (تحت الشاشة)، التسارع، الجيروسكوب، القرب، والبوصلة
- السعر المقترح: 490 دولار أمريكي
المميزات البارزة لهاتف سامسونج جالاكسي A55
بعد معرفتك تفاصيل إطلاق سامسونج Galaxy A55 أصبح الهاتف يبرز كنجم جديد في سماء الأجهزة متوسطة الفئة، مجمع بين التقنيات المتقدمة والأداء الفائق بسعر يناسب الجميع.
- شاشة OLED عالية الجودة مع معدل تحديث 120 هرتز تضمن تجربة مشاهدة مميزة وسلسة.
- المعالج Exynos 1480 يوفر أداء قوي وكفاءة في تشغيل التطبيقات والألعاب الحديثة.
- نظام الكاميرا الخلفية الثلاثي يقدم صور وفيديوهات عالية الدقة مع تفاصيل دقيقة.
- بطارية طويلة الأمد تدعم الشحن السريع والشحن العكسي لراحة أكبر في الاستخدام.
- تجربة مستخدم سلسة ومحسنة بفضل نظام أندرويد 13 وواجهة One UI 5.2.
- تصميم أنيق وخيارات ألوان متعددة تلائم جميع الأذواق.
- دعم الجيل الخامس، NFC، وميزات أخرى تعزز من تجربة الاستخدام اليومية.
- التحديات المحتملة لمستخدمي سامسونج جالاكسي A55
- غياب منفذ سماعة الرأس 3.5 مم والراديو FM.
- عدم توفر تقنية التثبيت البصري OIS للكاميرات.
- لا يوجد تصنيف لمقاومة الماء والغبار.
- عدم دعم الشحن اللاسلكي.