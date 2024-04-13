“سجل هنا”.. التسجيل في سكنات عدل 3 inscription.aadl.dz والشروط المطلوبة في الجزائر 2024

في ظل سعي الحكومة الجزائرية للتحسين من المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة منخفضي الدخل والذين لا يوجد دخل ثابت لهم والعائلات الاكثر احتياجا، قامت الحكومة بالإعلان عن إمكانية التقديم في سكنات عدل 3 2024، وذلك حتى يتمكن المواطن من الحصول على وحدة سكنية مناسبة.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر 2024

قامت الحكومة الجزائرية ممثلة في وزارة السكن بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن برنامج عدل 3 نوضحها فيما يلي:

أولا: لابد أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية الجزائرية.

ثانيا: لابد وأن يكون مقدم الطلب مقيم بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.

ثالثا: لابد أن يتجاوز عمر المتقدم للإعلان عن 19 سنه.

رابعا. عدم إستفادة المتقدم لأي من المبادرات التي قامت بها وزارة السكن والحكومة الجزائرية سابقا.

خامسا: لابد من إمتلاك المتقدم حساب بنكي في أحد البنوك الجزائرية.

سادسا: عدم إمتلاك المتقدم لأي أملاك عقاريه أو أراضي ذات قيمة باهظة.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

حتى يتمكن المواطن الجزائري من التسجيل في سكنات عدل 3 يوجد بعض الخطوات التي يجب إتباعها حتى تتم عملية التسجيل بكل سهوله نبين تلك الخطوات فيما يلي:

اولا: الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بموقع عدل الالكتروني الرسمي.

ثانيا: إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمتقدم وبعد ادخال رقم الهوية يقوم برنامج عدل بطريقه مباشرة بالكشف عن بيانات صاحب الطلب وإن كان قد استفاد في مشروع سكنات عدل سابقا ام لا.

ثالثا: التأكد من إدخال جميع البيانات الخاصة بالمتقدم بطريقه صحيحة مع إدخال رقم الهاتف الجوال الخاص بالمتقدم.

رابعا: بعد التأكد من صحة البيانات التي تم ادخالها لابد من القيام بطباعة وصل الاستلام الخاص بالملف.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

حتى يتمكن المواطن من الحصول على وحدة سكنية في سكنات عدل 3 يوجد بعض الاوراق التي قامت الجهات المختصة بتحديدها لابد من إحضارها من قبل المتقدم وهي كالاتي: