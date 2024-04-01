امتى الإمتحان موعد امتحانات الترم الثاني 2024 “ابتدائي واعدادي وثانوي” معتمدة من وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 بعد تعديل وزارة التربية والتعليم، وهو الأمر الذي يشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية، حيث يهتم الجميع بالتعرف على التعديل الأخير الصادر من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن جدول ومواعيد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حيث أنه من المقرر أن تبدأ الإختبارات بعد الإنتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك بعدة أيام، وفيما يلي سوف نتعرف بالتفصيل على مواعيد بداية ونهاية امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، فتابعونا..

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 ابتدائي واعدادي

قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى بالإعلان عن وجود تعديل في جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 بالنسبة لصفوف النقل سواء في المرحلة الإبتدائية أو الإعدادية، على أن تبدأ الإمتحانات من يوم 8 مايو، وذلك بدلا من يوم 25 مايو، ولذلك فقد تقرر أن تبدأ اختبارات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 8 من مايو، وتستمر الإمتحانات حتى يوم الخميس الموافق 23 من شهر مايو 2024.

كما تقرر أن تبدأ امتحانات الترم الثاني للدبلومات الفنية عقب انتهاء صفوف النقل والشهادة الإعدادية من أداء الاختبارات، لتكون اعتبارا من يوم السبت الموافق 25 من مايو 2024، حتى يوم الخميس الموافق 6 من شهر يونيو 2024، وذلك لجميع أنواع الدبلومات الفنية في مختلف المحافظات المصرية، سواء الدبلومات التجارية، الصناعية، الزراعية، ودبلومات السياحة الفنادق.

موعد امتحانات مراحل النقل: من 8 مايو لـ 23 مايو.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية: من 8 مايو لـ 23 مايو.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية: من 25 مايو حتى الـ 6 من يونيو.

موعد امتحانات الثانوية العامة: من 10 يونيو لـ 20 يوليو.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

أما عن مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة فسوف تكون في مواعيدها ولا توجد أي تعديلات عليها، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن انطلاق أولى أيام امتحانات الثانوية العامة يوم الأثنين الموافق 10 من شهر يونيو 2024، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم السبت الموافق 20 من يوليو 2024، وذلك في مختلف الإدارات التعليمية بجميع المحافظات المصرية.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024