استمتع بأفضل الأغاني.. تردد قناة شدى المغربية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.. نزلها الآن

للإستمتاع بأفضل الأغاني العربية والمغربية مجاناً يمكنك تنزيل تردد قناة شدى المغربية، حيث تعتبر القناة الفضائية شدى المغربية واحدة من الأصوات الإعلامية المميزة التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأعمال الدرامية، وقد اكتسبت شعبية واسعة بفضل جودة محتواها المميز.

تردد قناة شدى المغربية

يمكنك معرفة تردد قناة شدى المغربية، حيث جاء على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات.

تعرف القناة لقناة بإسم قناة شدى المغربية.

وتبث على التردد 11315.

ومعدل الاستقطاب: رأسي.

وتتميز بمعدل ترميز يبلغ 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ يبلغ 7/8.

وتتميز القناة بجودة SD.

تردد آخر لقناة شدى المغربية

تعتمد القناة شدى المغربية على البث عبر القمر الصناعي نايل سات، وتتميز بترددها الذي يبلغ 12360، واستقطابها العمودي، كما تتميز بمعدل ترميز يبلغ 27500 ومعامل تصحيح الخطأ بنسبة 6/5، وتقدم القناة جودة SD.

معلومات عن قناة شدى المغربية

تعتبر هذه القناة الفضائية المغربية واحدة من القنوات الرائدة، حيث تميزها تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي عدداً من الميادين المتباينة، وتسعى أيضاً إلى تقديم محتوى ترفيهي يشمل مسلسلات وأفلاماً عربية شتى، وتفخر بأنها تعرض محتوياتها طوال الوقت بجودة عالية دون أي انقطاع أو تدخل يؤثر على جودة البث، تدار القناة التلفزيونية بقيادة مالكها ومدير إذاعة شدى “رشيد حياك”، الذي يعتبر هذا القناة الصورة المتلفزة للراديو وأولى خطواته في ميدان الإعلام، وتعتبر القناة منافساً قوياً لعدة قنوات فضائية أخرى في المغرب، وتشتهر بتعاونها مع عدد من الإعلاميين ومقدمي البرامج الذين يتميزون بكفاءاتهم العالية، يضم الطاقم الإعلامي للقناة شخصيات بارزة.