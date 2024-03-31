أخيرًا أول موبايل اقتصادي من ريلمي .. مواصفات هاتف realme 12 Pro plus

يمثل هاتف realme 12 Pro Plus تجربة فريدة من نوعها لكثير من الأشخاص، حيث تقدم شركة ريلمي أول هاتف يخص الفئة المتوسطة والذي يتميز بالعديد من المزايا والمواصفات التي تجعله من احدث الهواتف الذكية الحديثة بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء جيد ومستوى عال من الكفاءة، سوف نقدم لكم أهم المواصفات والمزايا في الهاتف.

مواصفات هاتف realme 12 Pro plus

يعد الهاتف أحد الهواتف المميزة والذي يتميز بالعديد من الخصائص التي توفر على المستخدم تجربة جديدة ورائعة، من أهم هذه المواصفات:

البطارية يتمتع ببطارية سعتها ٥٠٠٠ مللي أمبير بقوة 67 واط. الشاشة لديه شاشة اموليد منحنية مع معدل تحديث 120Hz ينقصها تطور السطوع الفعلي تحت الشمس، وهذه تعد واحدة من أهم مزاياه. نظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 14 مع توافر واجهة ريلمي اRealme UI 5. الكاميرا الامامية الهاتف مزودوبكاميرا أمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 بمستشعر سوني IMX615 . الكاميرا الخلفية تتكون الكاميرا الخلفية من كاميرات ثلاثة، الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8، والكاميرا الثانية فتأتي بدقة 64 ميجا بكسل، و الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي خاصة بالتصوير الواسع الـ Ultrawide. نظام الأمان والحماية يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة، بالإضافة إلى خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه . لون الهاتف يتوفر الهاتف باللون الأزرق واللون الأحمر واللون الذهبي.

أهم مزايا هاتف realme 12 Pro plus

يتمتع الهاتف بمزايا جديدة وسهلة الاستخدام حيث يستحق التجربة، من أهم هذه المزايا: