خلاص أعلنت بشكل رسمي خلاص.. تعرف عل موعد عطلة الصيف 2024 الجزائر

تعد عطلة الصيف واحدة من أكثر الأوقات المنتظرة والمحببة لدى الجميع، حيث تمثل فرصة للاسترخاء والابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية، وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، وبالنسبة لسكان الجزائر، فإن عطلة الصيف تعتبر فرصة لاستكشاف جمال الطبيعة وثقافة البلاد والاستمتاع بروائعها، وتتميز الجزائر بجمال طبيعي فريد من نوعه، حيث تمتاز بشواطئها الرملية الذهبية والبحيرات الزرقاء الشاسعة والجبال الخضراء الخلابة ولذا، يعد استغلال عطلة الصيف لاكتشاف هذه الجماليات واحداً من الخيارات المثالية للجزائريين خلال صيف عام 2024.

العطلة في الجزائر

بداية، يمكن للجزائريين قضاء وقت ممتع على شواطئ البحر المتوسط، حيث تعد السواحل الشمالية مثالية للسباحة والاسترخاء تحت أشعة الشمس، كما يمكن الاستمتاع بأنشطة مثل ركوب الأمواج، والغوص، وصيد الأسماك، مما يجعل الصيف في جزائر عام 2024 تجربة لا تنسى، من ناحية أخرى، يمكن للمسافرين الاستمتاع بجمال الطبيعة في جبال الأطلس والهضاب الجزائرية، حيث توفر المناظر الطبيعية الخلابة فرصة للاستمتاع بالهواء النقي والطبيعة الخضراء كذلك، يمكن للمغامرين استكشاف العديد من المناطق الجبلية والاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة والتخييم في البرية، ما يجعل عطلة الصيف في الجزائر تجربة مثيرة وممتعة.

عطلة الصيف في الجزائر

يعتبر الخريف 2023 هو موسم العطل الأول في العام الدراسي، حيث تمتد فترة العطلة من 21 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، بينما تبدأ عطلة الشتاء في 21 ديسمبر وتستمر حتى 6 يناير، وفيما يتعلق بعطلة الربيع، فإنها تنطلق في 21 مارس، وتستمر لمدة 18 يوما، لتنتهي في 7 أبريل، أما عطلة الصيف، فتبدأ في الخميس، 4 يوليو، وتستمر لثلاثة أشهر، حتى بداية العام الدراسي الجديد.