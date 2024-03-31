بالزيادة الجديدة.. “وزارة المالية” تُعلن زيادة صرف رواتب الموظفين لجميع الموظفين في الدولة

مع استمرار صرف رواتب الموظفين لجميع العاملين في الدوائر والمؤسسات العاملة بالدولة، إضافة إلى أن رواتب العاملين في دولة العراق تأتي ببعض الزيادات الجديدة التي تم التصديق عليها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء العراقي، لتشمل كافة الموظفين في إطار المساهمة بتخفيف الكاهل الاقتصادي التي يمر به العالم في الوقت الحال.

موعد صرف رواتب الموظفين في الدولة

تم صرف رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية، فإن رواتب المتقاعدين أوشكت على التوزيع خاصة مع اقتراب صرفها التي من المتوقع أن يوافق يوم 1 أبريل 2024، لتشمل جميع المتقاعدين المنطبق عليهم شروط وضوابط الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية، بما يسمح للجميع بالحصول على الصرف من مختلف المصارف العاملة في دولة العراق مثل الرافدين والراشدين، وغيرها من المصارف والبنوك المتخصصة في صرف الرواتب.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكنك الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة التي صدق عليها مجلس الوزراء العراقي، وفقًا للخطوات الأتيه:-