ارتاحي من دوشة العيال .. تردد قناة وناسة بيبي على جميع الأقمار الصناعية

قنوات الأطفال من أكثر القنوات الفضائية مشاهدة حيث تساعد في تقديم العديد من الأفلام للأطفال, تعد قناة وناسة بيبي واحدة من هذه القنوات التي تحظى بإقبال كبير حيث تقدم محتوى مناسب لأعمار مختلفة من الأطفال وتقدم العديد من البرامج التي يحبونها الأطفال بشكل كبير، لذلك نقدم لكم من خلال هذا السياق تردد قناة وناسة بيبي الجديد على النايل سات والعرب سات، مع ذكر مزايا وخصائص القناة.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد على النايل سات

كثير من الآباء والأمهات يبحثون عن تردد قناة وناسة الجديد لتحميلها على رسيفر التلفاز من أجل إسعاد أولادهم ومشاركتهم في مشاهدة أغاني لولو الشطورة والأغاني الجديدة التي تبثها القناة يومياً، بالإضافة أن القناة تساهم في تطوير مواهب الأطفال وجذب الصغار من خلال برامجها الهادفة والشيقة، اليكم تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11470

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح : 6/5

معدل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: H D

تردد قناة وناسة الجديد العرب سات

تتميز قناة وناسة الجديدة ببرامجها المميزة ومحتواها الملائم لعمر الطفل من سن يوم إلى ١٣ عام، فهي تشتهر بتقديمها لأغاني الأطفال المبهجة والتي تسعد أطفالنا الصغار بالإضافة إلى برامجها الجذابة والمميزة، لذلك يرغب الكثير من الآباء والأمهات في تحميل قناة وناسة على القمر الصناعي العرب سات، وتحميلها إليك التردد الجديد:

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11393

معامل الخطأ: 3/4

معدل الاستقطاب: رأسي

معامل الترميز: 27500

مزايا قناة وناسة بيبي الجديدة

تتمتع قناة وناسة بيبي بالعديد من المزايا التي جعلتها واحدة من أشهر قنوات الأطفال إقبالا وشهرة، من أبرز هذه المزايا: