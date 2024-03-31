ضع أطفالك على موعد مع الضحك والمرح.. تردد قناة توم وجيري الجديدة Tom And Jerry على القمر الصناعى عرب سات ونايل سات

يشهد البحث عن تردد قناة توم وجيري زيادة، حيث تعد قناة توم وجيري من بين أفضل القنوات الموجهة للأطفال، حيث تُقدّم محتوى استثنائي يجمع بين التسلية والتعلم، وتُبَثُّ بجودة عالية طوال اليوم دون انقطاع أو تشفير، تحظى هذه القناة بشعبية كبيرة لدى الصغار والكبار على حد سواء، في الفقرات القادمة، سنتناول تفاصيل أكثر عن محتوى قناة توم وجيري.

تردد قناة توم وجيري 2024

للاستمتاع بأروع مسلسلات الكرتون، يُمكنكم الآن تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديدة عبر القمر الصناعي نايل سات؛ حيث يصلكم متعة الإثارة والترفيه بجودة متميزة، وتفاصيل التردد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

للمتابعة المستمرة لبرامجنا المميزة، يُمكنكم أيضًا استقبال قناتنا عبر القمر الصناعي عرب سات، وإليكم التفاصيل الكاملة:

القمر الصناعي: عرب سات. تردد القناة: 11315. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 6\5. الجودة: SD،

خطوات تنزيل قناة توم وجيري الجديدة على جهاز التلفاز

لتضمنوا تسلية أطفالكم، يُمكنكم الآن تثبيت قناة توم وجيري الجديدة على جهاز التلفاز باتباع الخطوات السهلة التالية:

ابدأ بتشغيل جهاز التلفاز، ثم اضغط على إعدادات القنوات باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

حدد خيار البحث أو التثبيت اليدوي.

اختر القمر الصناعي الذي تود تثبيت القناة عبره.

أدخل تردد القناة بشكل صحيح.

أضف جميع بيانات القناة المطلوبة لهذا التردد.

انقر على زر البحث وانتظر لحظة قليلة، ستظهر القناة بين القنوات المتاحة.

لا تنسى حفظ القناة في القائمة الخاصة بك.

مميزات قناة توم وجيري للأطفال

تتميز قناة توم وجيري بميزات استثنائية جعلتها تتفوق على غيرها من قنوات الأطفال، وتتمثل هذه الميزات فيما يلي:

تقديم مشاهدة ممتعة من خلال أجمل وأشهر المسلسلات الكرتونية بجودة عالية. المساهمة في تطوير مهارات الأطفال. الخضوع لمراجعة دقيقة مما يجعلها آمنة جدًا ومناسبة للمشاهدين من جميع الأعمار. تقديم محتوى متنوع يشمل البرامج الترفيهية والأفلام الكرتونية. زرع القيم والأخلاق في نفوس الأطفال وتعزيزها.

أبرز برامج ومسلسلات قناة توم وجيري

قناة توم وجيري تقدم مجموعة متنوعة من أفضل المسلسلات الكرتونية والبرامج، وتشمل: