للطلاب والموظفين.. هل غدا عطلة رسمية في العراق الأثنين أول أبريل 2024  الأمانة العامة توضح

هل غدا عطلة رسمية في العراق الأثنين أول ابريل 2024 وهو من أكثر التساؤلات التي تتردد بكثرة في العراق خلال الساعات الأخيرة، حيث يتطلع الكثير من المواطنين للتعرف على حقيقة وجود إجازة رسمية في العراق يوم الأثنين أم لا، ولذلك فقد قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بتوضيح حقيقة الامر، وذلك من خلال طرح جدول العطلات الرسمية والغير رسمية التي سيتم تطبيقها في العراق خلال العام الحالي، وذلك من أجل حسم الجدل المتداول حول وجود عطلات و اجازات رسمية جديدة في العراق، وفيما يلي سوف ننقل لكم بالتفصيل جميع العطلات الرسمية في العراق فتابعونا.

هل غدا عطلة رسمية في العراق الأثنين أول أبريل 2024

تعد العطلات الرسمية في العراق واحدة من الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، حيث تعتبر هذه العطلات فرصة جيدة لإستعادة النشاط بعد أخذ قسطا من الراحة وتبادل الزيارات العائلية أو التنزه، وقد انتشرت خلال الساعات الأخيرة بعض الأقاويل حول وجود عطلة رسمية في العراق اليوم الأثنين الموافق1 ابريل 2024 في جميع المدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة في العراق، وهو ما دفع مجلس الأمانة العامة في العراق بنفيه بشكل نهائي، حيث أكد المجلس أن يوم الأثنين هو يوم دوام عادي، ولا توجد فيه أي عطلة للمواطنين والعاملين في الدولة، كما أكدت على ضرورة الإطلاع على جدول العطل الرسمية الذي يوضح مواعيد كافة الإجازات والعطلات الرسمية في العراق.

جدول العطلات الرسمية في العراق 2024

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أنه لا توجد أي عطلات رسمية خلال الفترة المقبلة، وأن أول عطلة سيتم تطبيقها هي عطلة عيد الفطر المبارك والتي ستكون يوم الأربعاء الموافق 10 من إبريل 2024، والتي سوف تستمر لمدة 3 أيام فقط، ويأتي جدول العطلات الرسمية في العراق 2024 على النحو التالي: