أدعية العشر الأواخر في رمضان وأهم دعاء في ليلة القدر .. ردده الآن

قد حل علينا أيام الخير والبركات أيام العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة خير من ألف شهر وهي أعظم الليالي حيث فيها الخير كله، وقد اتفق العلماء على أن العشر الأواخر من رمضان هي أفضل ما في الشهر ويوجد فيها أعظم الليالي فهي فضل الله وخير على المسلمين، لذلك نجد كثير من المسلمين يبحثون عن دعاء ليلة القدر الذي ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن خلال مقالنا هذا سنتعرف على ما ورد من أدعية نبوية في هذه الليلة.

أهم دعاء في ليلة القدر

كثير من الصائمين يتساءلون عن دعاء النبي في ليلة القدر لما تتمتع به من خير وفير، ومن أهم هذه الأدعية ما ورد في السنة النبوية اقتداء بفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم:

وهو عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) وهذا يعد من أفضل الادعية التي وردت في السنة النبوية.

كما يمكنك الدعاء بهذا أيضاً في هذه الليلة المباركة (اللهم في ليلة القدر أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تقضي حاجتي، وتفرج كربي، وتغفر ذنبي، واستر عيبي، وتوب علي، واعف عني وأصلح أهلي وذريتي واحفظني بعين رعايتك، وتحسن عاقبتي في الأمور كلها، وترحمني برحمتك الواسعة، رحمة تغنيني بها عمن سواك يالله.

فوائد الدعاء في ليلة القدر

ليلة القدر هي خير الليالي على الاطلاق ويستحب عمل الطاعات التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى وننال عفو الله ورضاه لذلك من أفضل الأعمال التي يجب على المسلم اتباعها هو الدعاء بإخلاص وأن يكون خالصا لوجه الله، والدعاء هو الوسيلة الذهبية لتطهير النفس والقلب من التقصير وعمل المعاصي والعودة إلى الله.