منافس الايفون للفئة الاقتصادية موبايل لقطة🔥💥 سعر و مواصفات هاتف Realme C55 واقوى المميزات

تعلن شركة ريلمي عن وصول الهاتف الجديد Realme C55 إلى سوق الهواتف الذكية، والذي يتميز بأحدث التقنيات والميزات المبتكرة، مع دعمه لـ Dynamic Island واستخدام معالج MediaTek Helio G88، كما يعتبر Realme C55 تجربة جديدة ومثيرة في عالم الهواتف الاقتصادية، حيث يأتي هذا الهاتف بكل العناصر التي تجعله مميزًا، دعونا نستعرض معًا مراجعة شاملة لهاتف Realme C55 ونكتشف سبب اهتمام العديد من عشاق التكنولوجيا بهذا الجهاز الجديد.

مواصفات هاتف Realme C55

عبر السطور التالية سوف نعرض لكم دليل المواصفات لهاتف Realme C55 الرائع إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول هذا الهاتف المبتكر:

العنصر المواصفات المعالج MediaTek Helio G88 الرامات 6/8 جيجا بايت مساحة التخزين 128/256 جيجا بايت حجم الشاشة 6.72 بوصة نظام التشغيل أندرويد 13 سعة البطارية 5000 ملي أمبير الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل الكاميرا الخلفية 64 ميجا بكسل الذاكرة الداخلية من 128 جيجا بايت إلى 256 جيجا بايت مع 6/8 جيجا رام

هذه فقط بعض المواصفات البارزة لهاتف Realme C55 ستجدها متميزة في تصميمها الأنيق، وأدائها القوي، وكاميراتها الاحترافية كن على استعداد لتجربة فريدة مع هذا الهاتف الجديد والمبتكر.

سعر هاتف Realme C55

يعتبر سعر هاتف Realme C55 في مصر بقيمة 7600 جنيه للنسخة 265 جيجا و 8 جيجا مغراقًا، بينما يبلغ سعره في المملكة العربية السعودية حوالي 630 ريال للنسخة 265 جيجا، أما بالنسبة لنسخة 128 جيجا في المملكة العربية السعودية بـ 550 ريال، الجدير بالذكر أنه تم رصد تخفيض في سعر المنتج حيث بلغ 10% مقارنة بالسعر السابق منذ أسبوعين.

من المعلومات أعلا يمكنك الآن اختيار العرض والسعر الذي يناسب احتياجاتك وميزانيتك للحصول على هاتف Realme C55 بأفضل صفقة، اغتنم العروض وكن على استعداد لتجربة تقنية متطورة بأحدث إصدارات الهواتف الذكية.