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سجل من هنا nid-moi.gov.iq.. خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 وأهم الشروط اللازمة
شروط التقديم على البطاقة الوطنية
اليكم شروط التقديم على البطاقة الوطنية:
- أولاً، يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، ويجب أن يكون مقيماً دائماً وكاملاً داخل أراضي العراق.
- ينبغي على المتقدم تسديد الرسوم المطلوبة للحصول على البطاقة.
- يتوجب أيضاً تقديم إيصال حجز الموعد الذي تم طباعته، كجزء من إثبات الحجز السابق.
- وأخيراً، يجب تقديم كل الوثائق الضرورية التي تثبت موقف المتقدم من الخدمة الوطنية، تماشياً مع متطلبات الدولة.
بتوافر هذه الشروط، يمكن للمتقدم البدء في عملية التقديم على البطاقة الجديدة بسهولة.