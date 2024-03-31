سجل من هنا nid-moi.gov.iq.. خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 وأهم الشروط اللازمة

أوضحت مديرية شؤون البطاقة الوطنية التابعة لوزارة الداخلية في العراق لعام 2024 خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق، يُتاح للمواطنين التقديم للحصول عليها بشكل إلكتروني من خلال تعبئة استمارة الحجز المخصصة، ومن الضروري للحصول عليها أن يتوافر لدى المتقدم عدد من الشروط الأساسية، حيث يجب أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية، ويجب أن تكون البطاقة الوطنية إثباتًا شخصيًا لصاحبها، وهي تُعتبر بديلاً عن جواز السفر.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

أعلنت مديرية شؤون البطاقة الموحدة العراقية عن الرابط الخاص بالبطاقة الوطنية الموحدة والخطوات اللازمة للحجز الإلكتروني وملء استمارة البطاقة بشكل إلكتروني على النحو التالي:

يبدأ العملية بالدخول إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة في العراق.

بعد ذلك، يتم النقر على أيقونة “خدمات البطاقة الوطنية”.

في القائمة التي تظهر، يتم النقر على خيار “حجز موعد البطاقة الوطنية”.

يتعين على المستخدم تحديد الموعد المناسب من بين الخيارات المتاحة، مع العلم أنه يجب الالتزام بالموعد المحجوز.

بعد ذلك، يتم كتابة رقم الهاتف الخاص بالمتقدم للحجز.

في النهاية، يتم طباعة الإيصال الصادر والضغط على أيقونة “حجز”.

بهذه الخطوات، يكون المستخدم قد أكمل عملية الحجز الإلكتروني بنجاح.