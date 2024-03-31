تحديث جديد يذهل الجميع.. مميزات واتساب الازرق WhatsApp Plus حمل التطبيق واعرف مميزاته الجديدة

يُعيد تطبيق الواتساب تطوراته المذهلة لجميع المستخدمين، وتم إطلاق العديد من النسخ التجريبية التي من بينها واتساب الأزرق WhatsApp Plus، ليكون أداة اتصال فعالة وملائمة لملايين الأشخاص حول العالم، فضلاً عن أن التطبيق به الكثير من الإمكانيات والمميزات الهائلة التي يُمكن الإعتماد عليها أثناء التصفح في تطبيق المراسلة الفورية، ولذا فيمكنك التعرف على مميزات تطبيق واتس الأزرق وطريقة تحميله، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي مزايا واتساب الأزرق WhatsApp Plus؟

من أبرز المميزات التي يمكن التعرف عليها في تطبيق واتساب الأزرق WhatsApp Plus، ما جاء على النحو الأتي:-

إمكانية استعداة الرسائل المحذوفة بكل سهولة.

كذلك سهولة إخفاء حالة متصل الأن أنثاء تصفح الواتساب.

تغيير الخط.

إخفاء العلامة الزرقاء وقت استلام الرسائل.

كذلك إخفاء أنك استمعت إلى مقطع الصوت.

حماية محادثاتك ورسائلك عن طريق القفل بكلمة سر.

سهولة الظهور لجهات الإتصال في حالة إذا تم وضع عد الإتصال.

إرسال كم الصور في وقت واحدة وبجودة عالية.

إرسال مقاطع الفيديو بحجم يصل إلى 50 ميجابايت.

خطوات تثبيت واتساب الأزرق WhatsApp Plus

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتثبيت تطبيق واتسا الأزرق، وفقًا لما يلي:-