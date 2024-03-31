جرب حظك ممكن تكون أنت الفائز .. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم Dream مع مصطفى الأغا 2024

يعد برنامج مسابقة الحلم من أشهر البرامج التي يرغب في الاشتراك فيه كثير من الأشخاص في الوطن العربي ويحلم به كثير من الشباب لأنه يتيح الحصول على جوائز مالية كبيرة يصل قدرها إلى مليون دولار، لذلك يسعى الكثير من الأشخاص في الوطن العربي للتسجيل في المسابقة من خلال أرقام مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا، وهذا الذي نعرضه إليكم من خلال مقالنا.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم ٢٠٢٤

هناك الكثير من الأشخاص في جميع بلاد العالم العربي ترغب في الاشتراك في مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفى الأغا، من خلال عدد كبير من الأرقام في جميع البلاد العربية، وهذه الأرقام يمكنك الاشتراك من خلالها و تكون كالتالي:

يمكن للمتقدمين الاشتراك في مسابقة الحلم من جمهورية مصر العربية من خلال ارسال كلمة حلم على كل شبكات الاتصالات عبر 1555.

المتقدمين من دولة الإمارات يمكنهم الاشتراك على شبكة اتصالات 5544.

يستطيع المتقدم في المملكة العربية السعودية الاشتراك من خلال التواصل على الرقم التالي 755505 من شبكة زين في المملكة.

يستطيع المتقدم في المملكة العربية السعودية الاشتراك من خلال التواصل على الرقم التالي 755505 من شبكة زين في المملكة. هذا الرقم أيضاً يمكن للمتقدمين في السعودية التواصل مع المسابقة من خلاله 858888 على شبكة STC أو 650444 على شبكة موبايلي.

للمتقدمين من دولة فلسطين العربية يمكنهم الاشتراك من خلال رقم 1623 .

في دولة الكويت يمكن للمشتركين في مسابقة الحلم التواصل من خلال شبكة GSM.

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الأردن من خلال هذا الرقم 94099.

ما هي الشروط المطلوبة للمشاركة في مسابقة الحلم؟

على المتقدمين للتسجيل في مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفى الأغا فهناك مجموعة من الشروط الواجب استيفائها لكي يتمكن المتقدم من الاشتراك في مسابقة الحلم، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: