“البقاء للأقوى” حمل دلوقتي ببجي نيو ستيت 2024 للاندرويد وجهز نفسك لتجربة قتالية لا مثيل لها!

عند ذكر أشهر الألعاب وأكثرها تشويقاً ومتعة لابد من ذكر لعبة ببجي نيو ستيت PUBG New State 2024 للأندرويد، حيث أنها من أكثر الألعاب شهرة وشعبية على الاندرويد، ويرجع تاريخ إطلاقها عام 2017 وتم انتشارها بشكل كبير وسريع من خلال لاعبيها المتحمسين، كما كانت هناك تكهنات حول إصدار نسخة جديدة من لعبة PUBG المحمول الأندرويد، لذا قام krafton بتقديم النسخة الجديدة من لعبة بابجي، فهي تأخذ اللاعبون للمستقبل حتى عام 2051 من خلال جو البيئة و الأسلحة والأسلوب الخاص بها يختلف عن الاصدار القديم تماماً.

مميزات لعبة PUBG New State للأندرويد

تتميز لعبة ببجي نيو ستيت PUBG New State للأندرويد بالعديد من المميزات، يمكن ذكرها على النحو التالي:

تحتوي على رسومات بجودة عالية ودقة كبيرة جداً.

يمكن تثبيتها بسهولة على الهواتف الأندرويد.

يسهل التفاعل معها بشكل كبير من اللاعبين.

يوجد بها أسلحة متنوعة جديدة ويسهل استخدامها.

تخلو اللعبة من المعلومات كما تحتل من خلال ملف التثبيت على 1300 ميجا بايت.

يسهل تحميل لعبة بابجي من خلال مثبت APK وتثبيتها.

بعد تثبيتها وبدء لعبها في الجولة الاولى يتم تنزيل بيانات خاصة بها من 200-300 ميجابايت ولكن بتنسيقات مختلفة تماماً.

المزيد من مميزات لعبة ببجي نيو ستيت PUBG New State للأندرويد

تتعدد مميزات لعبة ببجي الجديدة عن الإصدار السابق لها مما يجعلها أكثر متعة وتشويق وإشارة، يمكن عرضها على كالآتي: