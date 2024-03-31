بأسرار أول مرة تعرفيها .. طريقة عمل كحك العيد الناعم بطعم أحلى من الجاهز جربي ومش هتندمي

مع قرب انتهاء شهر رمضان، أيام قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك الذي يتميز بمظاهر احتفال مميزة من أبرزها عمل كحك العيد الذي يعد واحداً من أهم وأشهر مظاهر الاحتفال في الوطن العربي، وفي هذه الأوقات كثير من ربات البيوت يتهافتون على شراء كحك العيد، ولكن نظراً لغلاء أسعار الكحك وحلويات العيد يبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الكحك الناعم في البيت بخطوات مضمونة وناجحة وتكلفة بسيطة.

مقادير عمل كحك العيد الناعم

الآن يمكنك وبكل سهولة عمل كحك العيد في البيت وبنفس طعم ونكهة المحلات وبمقادير بسيطة وغير مكلفة وخطوات تحضير بسيطة وغير معقدة، وسوف تنبهري بالنتيجة كحك ناعم ودايب وأحسن من الجاهز، اليك مقادير الوصفة:

كيلو دقيق أبيض مناسب لعمل الكحك.

نصف كيلو من السمن.

معلقة كبيرة سمسم.

ذرة ملح.

كوب لبن.

معلقة كبيرة من الخميرة فورية.

للحشو ملبن أو عجمية.

معلقة كبيرة من رائحة الكحك.

عين جمل حسب الرغبة.

طريقة تحضير أشهى كحك للعيد

يعد كحك العيد والبسكويت من أشهر مظاهر الفرحة والبهجة التي نستقبل عيد الفطر بها، لذلك غالبية السيدات في الوطن العربي يلجأن لعمل الكحك في المنزل، من أجلك سيدتي طريقة تحضير أشهى وألذ كحك العيد، جربيها ومش هتندمي: