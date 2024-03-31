“لكل التجار” برنامج تمور يفتح آفاق جديدة لبيع منتجاتك الكترونياً بكل سهولة!

يعد تطبيق تمور Apk من أفضل التطبيقات التي توفر لك أنواع التمور مختلفة ذات جودة عالية، بشكل سهل وسريع من خلال خدمة توصيل متميزة مع أفضل العروض و الخصومات الترويجية المتميزة.

خصائص تحميل تطبيق تمور

أهم الخصائص الموجودة في تطبيق تمور Apk هي كالتالي:

في البداية يوفر لك مجموعة كبيرة من التمور الطازجة بالعديد من الخيارات من تمور سكرية، وأخرى مجففة، وكذلك المحشوة بالمكسرات والكثير من الأنواع الأخري.

مع وجود خدمة توصيل سريعة وموثوقة بمجرد وضع الطلب، حتى يتم توصيل طلبك إلى حيث باب منزلك في أسرع وقت ممكن.

بالإضافة إلى الجودة العالية حيث يتم اختيار التمور بدقة وذلك لضمان جودتها قبل توصيله.

والتأكد من كل تفاصيل المنتج وتوضيح كل المعلومات عنه من حيث خصائصها وطرق استخدامها.

توفير خيارات دفع تكون آمنة وذلك عبر البطاقات أو من خلال الدفع عند الاستلام، وتوفير عروض وتخفيضات علي المنتجات المميزة للحصول على أفضل الأنواع بأسعار تكون مخفضة.

سهل في الاستخدام، حيث يمكن تصفح كل المنتجات بسهولة، ووضعها في سلة التسوق، وإتمام عملية الشراء، بجانب توفير المنتجات الموسمية للاستمتاع بها طازجة وموسمية

مميزات تحميل تطبيق تمور

بالنسبة إلى مميزات تحميل تطبيق تمور فهي كالتالي: