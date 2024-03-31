عشاق الموسيقى يتجمعوا! تحميل تطبيق Synthesia مهكر

تطبيق Synthesia مهكر أهم التطبيقات الشهيرة التي تستخدم في لأجل تحسين مهارات المستخدمين في التعلم وتطوير المهارات الموسيقية بشكل مجاني دون دفع أي رسوم.

مميزات تحميل تطبيق Synthesia مهكر

بالنسبة إلى مميزات تحميل تطبيق Synthesia مهكر فهي كالتالي:

يساعدك في تعلم العزف وتنمية مهاراتك على البيانو مع وجود ملفات موسيقية متاحة لأجل الاستمتاع بالعزف في داخل التطبيق.

كما يمكنك تحديد الموسيقى التي تريد الاستمتاع بها بسهولة من خلال الملفات مع وجود تنوع كبير في تلك الأغاني مع إمكانية إضافة أي أغنية تحتاجها لكي تقوم بعزفها.

بالإضافة إلى التسجيل فمن خلالها تستطيع تسجيل عزفك ثم الاستماع لها لأجل معرفة الأخطاء التي ارتكبت وقت العزف من أجل تصحيح الأخطاء.

إضافات جديدة في تطبيق Synthesia مهكر

كذلك هناك مجموعة من المميزات الأخري مثل: