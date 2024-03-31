تكنولوجيا
عشاق الموسيقى يتجمعوا! تحميل تطبيق Synthesia مهكر
تطبيق Synthesia مهكر أهم التطبيقات الشهيرة التي تستخدم في لأجل تحسين مهارات المستخدمين في التعلم وتطوير المهارات الموسيقية بشكل مجاني دون دفع أي رسوم.
مميزات تحميل تطبيق Synthesia مهكر
بالنسبة إلى مميزات تحميل تطبيق Synthesia مهكر فهي كالتالي:
- يساعدك في تعلم العزف وتنمية مهاراتك على البيانو مع وجود ملفات موسيقية متاحة لأجل الاستمتاع بالعزف في داخل التطبيق.
- كما يمكنك تحديد الموسيقى التي تريد الاستمتاع بها بسهولة من خلال الملفات مع وجود تنوع كبير في تلك الأغاني مع إمكانية إضافة أي أغنية تحتاجها لكي تقوم بعزفها.
- بالإضافة إلى التسجيل فمن خلالها تستطيع تسجيل عزفك ثم الاستماع لها لأجل معرفة الأخطاء التي ارتكبت وقت العزف من أجل تصحيح الأخطاء.
إضافات جديدة في تطبيق Synthesia مهكر
كذلك هناك مجموعة من المميزات الأخري مثل:
- السرعة حيث يمكنك التحكم في السرعات التي تريدها في أثناء تشغيل الموسيقى، بالتالي يمكن الاستمتاع بالسرعات المناسبة.
- كذلك هناك مجموعة كبيرة من المؤثرات الصوتية مع إمكانية عمل ضبط للأصوات بالإضافة لضبط كل المؤثرات بالصورة المطلوبة وذلك لكي تتمكن من عزف كل المقطوعات بالصورة المطلوبة.
- مع وجود ميزة المساعدة وهي خاصية تساعدك في التعرف على كل الأدوات التي توجد أمامك في شاشة العزف، حيث يمكنك الاستعانة بها للحصول على تعريفات ووظائف كل أداة.
- الدروس التعليمية حيث يحتوي التطبيق على مجموعة من الدروس التعليمية التي يمكن الاستعانة بها وذلك لتعلم كيفية العزف حتى لا تواجه مشكلة في أثناء العزف.
- وهو من دون إنترنت، حيث يدعم التطبيق العمل اوفلاين وبالتالي يمكن استخدام التطبيق دون وجود الإنترنت على الهواتف الذكية لكن هناك عدد من الخدمات تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت من أجل استخدامها بسهولة وبشكل عام كل الخصائص مجانية.