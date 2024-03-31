وفري فلوسك.. طريقة عمل كحك العيد الناعم 2024 في البيت بمكونات بسيطة وغير مكلفة

طريقة عمل كحك العيد الناعم، مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، يتجه اهتمام الكثير من السيدات نحو استعداداتهن لهذه المناسبة السعيدة، ومن بين تلك الاستعدادات يأتي تحضير الكحك الناعم الذي يتميز بطعمه الرائع ويُقدم في العديد من العزومات والتجمعات خلال أيام العيد، وسنتعرف في هذا المقال من خلال موقع البديل على طريقة تحضيره بمكونات بسيطة وبطعم لذيذ.

طريقة عمل كحك العيد الناعم 2024

لتحضير كحك العيد بطعم لذيذ وناعم في المنزل، يمكن لربات البيوت اتباع الخطوات التالية باستخدام المكونات السهلة المتاحة:

المكونات:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

ربع كيلو من السمن البلدي.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتين من السمسم.

ملعقة من ريحة الكحك.

ملعقة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

أربع ملاعق من الماء الفاتر.

قليل من الملح.

خطوات التحضير:

في إناء كبير، نمزج المكونات الجافة مثل الدقيق والنشا وريحة الكحك والسمسم جيدًا حتى يتم توزيعها بالتساوي.

نسخن السمن البلدي في قدر على النار، ثم نضيف إليه خليط المكونات الجافة المختلطة ونقلبها حتى يتجانس الخليط.

نضيف الخميرة والسكر والملح إلى الخليط السابق ونخلطهم جيدًا حتى يتم دمجهم تمامًا.

نقوم بعجن العجين براحة اليد حتى تتكون عجينة متماسكة، ثم نتركها جانباً لمدة نصف ساعة لترتاح.

نشكل عجينة الكحك إلى كرات صغيرة ونستخدم مناقيش الكحك لتشكيل العجينة.

ندهن صواني الفرن بالسمن أو الزبدة، ثم نرص الكرات فيها.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونخبز الكحك فيه لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبياً.

بعد أن يبرد الكحك تماماً، نقوم بتقديمه في طبق التقديم ونرش عليه السكر البودرة.

باتباع هذه الخطوات، يمكن لربات البيوت تحضير كحك العيد بسهولة واستمتاع بنتائج لذيذة تضفي سحرًا على احتفالات العيد.