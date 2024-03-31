تطبيق انمي داي Anime Day : عيش تجربة مشاهدة الأنمي بدون حدود!

تطبيق انمي داي Anime Day مهكر أحد أشهر تطبيقات الأنمي والتي تتوفر مع العديد من السيرفرات مع تحديد جودة المراد المشاهدة من خلالها حسب حجم الإنترنت وكذلك يوفر لك التطبيق المعمر ميزة وجود القائمة المفضلة مع العديد من المميزات الأخري التي سوف نتناولها في مقالنا.

تطبيق Anime Day

أهم مميزات تطبيق انمي داي Anime Day هي كالتالي:

تتوفر بها مكتبة ضخمة لمشاهدة مجموعة ضخمة من الأفلام الكرتونية، التي تستطيع مشاهدتها حسب الفئة المحددة.

بالإضافة إلى خاصية قائمتي وهي من بين الخدمات المتاحة وكل قائمة من القوائم لها استخدامات مختلفة عن الأخرى.

تعدد السيرفرات حيث يضم التطبيق مجموعة من السيرفرات التي يمكنك الاستمتاع بها مع تغيير السيرفر لأي سبب.

تنوع الجودة عند تحميل الانمي مترجم وذلك للتقليل من استهلاك الإنترنت.

خصائص تطبيق Anime Day

أما عن خصائص تطبيق انمي داي Anime Day فهي كالتالي: