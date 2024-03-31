تكنولوجيا
تطبيق انمي داي Anime Day : عيش تجربة مشاهدة الأنمي بدون حدود!
تطبيق انمي داي Anime Day مهكر أحد أشهر تطبيقات الأنمي والتي تتوفر مع العديد من السيرفرات مع تحديد جودة المراد المشاهدة من خلالها حسب حجم الإنترنت وكذلك يوفر لك التطبيق المعمر ميزة وجود القائمة المفضلة مع العديد من المميزات الأخري التي سوف نتناولها في مقالنا.
تطبيق Anime Day
أهم مميزات تطبيق انمي داي Anime Day هي كالتالي:
- تتوفر بها مكتبة ضخمة لمشاهدة مجموعة ضخمة من الأفلام الكرتونية، التي تستطيع مشاهدتها حسب الفئة المحددة.
- بالإضافة إلى خاصية قائمتي وهي من بين الخدمات المتاحة وكل قائمة من القوائم لها استخدامات مختلفة عن الأخرى.
- تعدد السيرفرات حيث يضم التطبيق مجموعة من السيرفرات التي يمكنك الاستمتاع بها مع تغيير السيرفر لأي سبب.
- تنوع الجودة عند تحميل الانمي مترجم وذلك للتقليل من استهلاك الإنترنت.
خصائص تطبيق Anime Day
أما عن خصائص تطبيق انمي داي Anime Day فهي كالتالي:
- وجود محرك بحث بها للبحث عن الأنمي لمساعدتك في العثور عليه بسهولة من دون بذل الكثير من الجهد.
- بالإضافة إلى وجود القائمة المفضلة حيث يضم التطبيق قائمة التفضيلات التي تجعل هناك إمكانية لإضافة الأنمي المفضل في داخل القائمة حتى تستطيع العثور عليه بسهولة من خلال القائمة بشكل مباشر.
- أيضاً وجود آخر الأخبار وهو قسم خاص متعلق بتحديث اخر الأخبار وهو يضم كل الأخبار المتعلقة بعالم الكرتون، مع وجود سجل المشاهدات حيث تتوفر بالتطبيق ميزة السجل وهو يحتوي على جميع الأنشطة في داخل التطبيق لمشاهدة المسلسلات والافلام بشكل مجاني.
- بالإضافة إلى معلومات المحتوى وهي عبارة عن صفحة تعريف لكل فيلم أو مسلسل وتستطيع من خلال الصفحة معرفة كل معلومات المحتوى المقدم مثل الملخصات المتعلقة بقصة المحتوى والفئة مع كل المعلومات الأخرى لتختار ما يناسبك منها.