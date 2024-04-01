شوف اسمك فورا pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي الرسمية

يتساءل العديد من المواطنين عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق، والتي قد سبق وكشفت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، بينما أتاحت الوزارة الاستعلام عن اسماء المشمولين إلكترونيا، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، بالإضافة الى انها أعلنت عن قيمة الدعم أسماء المشمولين في موعد الصرف الجديد.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تتيح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة بصيغة pdf إلكترونيا، من خلال موقع الوزارة، وتأتي خطوات الاستعلام كما يلي:

اولا قم بالانتقال الى منصة مظلتي اضغط هنا.

قم باختيار ايقونة برامج الدعم.

حدد برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر خدمة الاستعلام.

بعد ذلك قم بإدخال بيانات المتقدم في الخانات المخصصة لها،بالاضافة الى رقم الوجبة الراغب في الاستعلام عنها.

قم بالنقر فوق أيقونة الاستعلام مرة أخرى.

سوف يتم ظهور حالة الطلب المتقدم، سواء بالقبول أو بالرفض.

ما هي قيمة دعم الرعاية الاجتماعية 2024

بعد التعرف اسماء المشمولين بالرعاية أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق على أن قيمة دعم الرعاية الاجتماعية قد يختلف باختلاف عدد أفراد الأسر، وبناء علي ذلك تشمل قيمة الدعم لكل أسرة كالتالي: