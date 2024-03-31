عربي و دولي
استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية molsa.gov.iq كشوفات الوجبة السابعة بالعراق 2024
استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية molsa.gov.iq كشوفات الوجبة السابعة بالعراق 2024
يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج الداعمة للعديد من المواطنين في جميع محافظات العراق، فضلاً عن أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها في إطار توفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص المتقدمين، بما يضمن حصول المواطنين في الحصول على الدعم المادي الملائم، وفقًا لمجموعة من الشروط والمتطلبات الهامة التي نكشفها كلم في السطور التالية.
خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًا للأتي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة العمل أو الدخول لمنصة مظلتي الإلكترونية.
- إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية في خانة البحث.
- بعد ذلك يتم تحديد الوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها.
- اختيار المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.
- ليتم القيام بإدخال جميع البيانات المتعلقة بالمتقدم.
- الضغط مباشرة على زر “بحث”.
- وفي النهاية ستتمكن من معرفة كافة الكشوفات المشمولة بالرعاية.
شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2024
تتمثل أهم شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم من قبل حكومة العراق، وفقًا لما يلي:-
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- مقيم دائم داخل دولة العراق.
- كذلك يجب وأن لا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.
- إرفاق كافة المستندات المعنية بالقبول في برنامج الرعاية.