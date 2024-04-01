اون لاين.. طريقة حجز شقق الإسكان لذوي الاحتياجات الخاصة 2024 والشروط المطلوبة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

نحجز شقق الإسكان لذوي الاحتياجات الخاصة، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير شقق الإسكان لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف توفير جميع الاحتياجات التي يرغبون بها، بالإضافة إلى أنها وفرت التقديم على حجز الشقق إلكترونيا من غير خلال الموقع الرسمي الخاص لوزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير الوقت والجهد، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على خطوات حجز الشقق ن وزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية حجز شقق الإسكان لذوي الاحتياجات الخاصة

هناك عدة خطوات قد كشفت عنها وزارة التضامن الاجتماعي للراغبين في التقديم على حجز شقق الإسكان لذوي الاحتياجات الخاصة، وتأتي هذه خطوات كما يلي:

أولاً، قم بالانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن لحجز الشقق

ثانياً، قم بتعبئة الاستمارة الالكترونية من خلال تدوين معلوماتك الشخصية مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية، العنوان، الرقم.

بعد ذلك قم بتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة منك في الأماكن المناسبة، بالإضافة إلى شهادة الإعاقة.

ثم قم باختيار الشقة المناسبة، وفقا لاحتياجاتك، وقم بتحديد عدد الغرف المطلوبة.

انقر فوق خانة تأكيد، وانتظر حتي تاتي لك رسالة عبر البريد الإلكتروني أو رقم الجوال.

ما هي شروط الحصول على شقق الإسكان لذوي الاحتياجات الخاصة؟

لحجز شقق الإسكان لذوي الاحتياجات الخاصة، لابد من توافر عدة شروط في الشخص المتقدم، وتأتي هذه الشروط كما يلي: