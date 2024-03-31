ثورة في عالم التصوير.. مواصفات هاتف Realme c67 ومميزات وعيوبه وسعره بالدول العربية.. وداعاً للبطاريات المنخفضة

مواصفات هاتف Realme c67، شركة ريلمي تبرز كواحدة من الشركات الرائدة بشغف، فهي تقدم هواتف ذات تصاميم عصرية ولمسات جمالية تجذب الأنظار وتناسب مختلف الأذواق، تتميز بالتطوير المستمر في التقنيات، نتحدث الآن عن Realme c67، الجديد في عالم الهواتف المحمولة من ريلمي، الذي أثار اهتمامًا كبيرًا عند طرحه في الأسواق بفضل بطاريته القوية بسعة 5000 مللي أمبير ودعمه لتقنية الشحن السريع، بالإضافة إلى مزايا أخرى متعددة.

مواصفات هاتف Realme c67 الجديد

هاتف Realme c67 يأتي بمجموعة من المواصفات المذهلة، حيث يضم معالج Snapdragon 685 لأداء قوي وسريع. وذاكرة تخزين تصل إلى 128/256 جيجابايت مع رام سعة كبيرة لتجربة استخدام سلسة. يتميز الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل مع إمكانية التقاط صور بورتريه بتقنية 3X. بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور سيلفي مذهلة. تأتي الشاشة بتقنية IPS ودقة FHD ومزودة بدعم لتردد يصل إلى 90 هرتز، وتبلغ حجمها 6.72 إنش. يعمل الهاتف بنظام Android 14، ويحمل بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط لتجربة استخدام متميزة ومريحة طوال اليوم.

مميزات هاتف Realme c67

تتميز فئة ريلمي الاقتصادية، وبشكل خاص الطراز c67، بمجموعة من الخصائص المميزة التي تجعلها محط اهتمام المستخدمين، وفيما يلي أبرز ما يميزها:

تقديم الدعم لتقنية البلوتوث بإصدار الخامس مع ميزتي A2DP و LE.

توفير منفذ USB من نوع Type C ودعم ميزة OTG.

توفر الألوان الأسود والأخضر للاختيار.

مقاومة الجهاز للأتربة ورذاذ المياه الصغيرة مع شهادة IP54.

وجود زوج من السماعات التي تقدم صوتًا بتقنية الاستيريو.

تضمين ماسح ضوئي للبصمات مدمج ضمن زر الطاقة على جانب الهاتف.

توفير كاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل لأداء فعّال في التصوير.

تعزيز تجربة الاستخدام بميزة الكبسولة المصغرة التي تحسّن التفاعل مع الجهاز.

عيوب موبايل Realme c67

على الرغم من مميزاته، إلا أن الجهاز ليس خاليًا من العيوب، ومن بين هذه العيوب:

تعتبر جودة الكاميرا الأمامية نسبيًا منخفضة (8 ميجابكسل فقط). يفتقر الجهاز إلى عدسة التقاط الصور الفسيحة Ultrawide. لا يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء. غياب كاميرا التصوير الواسعة.

سعر هاتف Realme c67 4G في مصر والسعودية والإمارات

تختلف الأسعار من دولة إلى أخرى، وفيما يلي أبرز ثلاث دول حيث تم إطلاق الجهاز: