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عمل كحك العيد الدايب ⭕️ بطريقة مضمونة وبسيطة .. متكسليش السنادي واعمليه
عمل كحك العيد
طريقة عمل كحك العيد هو ما يتم البحث عنه بشكل كبير من قبل الكثير من السيدات، خاصة أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة، كما أن المكونات موجودة في كل بيت مما يسهل من تحضير الكحك باستخدام تلك المكونات، والحصول على طعم شهي وجميل وتقديمه في العيد.
مقادير عمل كحك العيد
لتحضير كحك العيد هناك مجموعة من المقادير لابد من استخدامها من أجل عمل كحك العيد والحصول على طعم شهي وجميل، وتختلف المقادير. تزيد أو تنقص بحسب الكمية التي يتم تحضيرها، وتلك المقادير كالتالي:
- 1كيلو من الدقيق الأبيض المخصص الكحك.
- نصف كيلو من السمن
- 1ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر
- من الحليب نصف كوب.
- من السكر ملعقة كبيرة
- كمية من الملح بمقدار رشة.
- ملعقتين كبيرتين من اليمين الأبيض.
- ملعقتين كبيرتين من رائحة الكيك.
طريقة عمل كحك العيد
من أهم مكونات عمل كحك العيد هو تناسب كمية الدقيق مع السمن من أجل الحصول على كحك بطعم شهي وجميل، ولذلك فإن طريقة التحضير هي كالتالي:
- يسخن السمن على نار هادئة حتى يصل لدرجة الغليان، ثم يتم رفعه من على النار ويترك جانبًا.
- توضع كمية الخميرة مع الحليب الدافئ وتقلب جيدًا وتترك لاختبار نجاح الخميرة مع إضافة ملعقة كبيرة من السكر.
- يضاف الدقيق في طبق كبير مع إضافة المكونات الجافة رائحة الكيك والملح والسمسم وتقليبهم معًا حتى تمتزج المكونات.
- ثم يتم عمل حفرة في منتصف الدقيق بمكوناته، وتوضع السمنة الساخنة في تلك الحفرة مع تقليب المكونات معًا بشكل تام حتى تمتزج.
- تترك العجينة القليل من الوقت لكي تستريح.
- استخدمي يديك لمزج المكونات معًا الدقيق والسمن بشكل جيد للحصول على قوام متماسك، وتستمر تلك الخطوة من 10 ل15دقيقة لخليط متماسك.
- ثم يضاف لهم كمية الخميرة ويتم مزج المكونات معًا للحصول على خليط متماسك.
- تشكل عجينة الكحك مع استخدام المنقاش الخاص بالكحك لنقشها.
- تجهز صاج بدون وضع اي دهون فيه ويرص الكحك.
- تشغل الفرن على درجة حرارة 180درجة ويترك الكحك بداخل الفرن من 10 ل15دقيقة حتى يتغير لونه للذهبي..