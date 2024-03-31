عمل كحك العيد الدايب ⭕️ بطريقة مضمونة وبسيطة .. متكسليش السنادي واعمليه

طريقة عمل كحك العيد هو ما يتم البحث عنه بشكل كبير من قبل الكثير من السيدات، خاصة أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة، كما أن المكونات موجودة في كل بيت مما يسهل من تحضير الكحك باستخدام تلك المكونات، والحصول على طعم شهي وجميل وتقديمه في العيد.

مقادير عمل كحك العيد

لتحضير كحك العيد هناك مجموعة من المقادير لابد من استخدامها من أجل عمل كحك العيد والحصول على طعم شهي وجميل، وتختلف المقادير. تزيد أو تنقص بحسب الكمية التي يتم تحضيرها، وتلك المقادير كالتالي:

1كيلو من الدقيق الأبيض المخصص الكحك.

نصف كيلو من السمن

1ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر

من الحليب نصف كوب.

من السكر ملعقة كبيرة

كمية من الملح بمقدار رشة.

ملعقتين كبيرتين من اليمين الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من رائحة الكيك.

طريقة عمل كحك العيد

من أهم مكونات عمل كحك العيد هو تناسب كمية الدقيق مع السمن من أجل الحصول على كحك بطعم شهي وجميل، ولذلك فإن طريقة التحضير هي كالتالي: