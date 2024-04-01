“وزارة المالية 400.000 دينار“ سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 في العراق بعد الزيادة الأخيرة mof.gov.iq

قامت وزارة المالية العراقية بزيادة رواتب الموظفين داخل الدولة وذلك من أجل مساعدة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار وتوفير حياة أفضل لهم كما أكدت على أنه سوف يتم صرف الرواتب بالزيادة المقررة في أقرب وقت، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا سلم رواتب الموظفين في العراق.

سلم رواتب الموظفين في العراق

وفقا لما صرحت عنه اللجنة النيابية أنه يتم زيادة الرواتب على حسب عدد سنوات الخبرة والتي سوف تكون كالتالي:

سوف يحصل العاملين في الدرجة الأولى على مليون و200 ألف دينار.

بينما الأشخاص العاملين في الدرجة الثانية سوف يكون الراتب الخاص بهم هو مليون و37 ألف دينار.

سوف يتم زيادة رواتب العاملين في الدرجة الثالثة ليكون الراتب بعد الزيادة هو 830.000 دينار.

من المقرر أن يكون راتب العاملين في الدرجة الرابعة بعد الزيادة هو 792.000 دينار.

سوف يحصل العاملين في الدرجة الخامسة على راتب قدره 675.000 دينار.

بينما العاملين في الدرجة الثامنة بعد الزيادة سوف يتراوح ما بين 452.000 دينار حتى 670.000 دينار.

العاملين في الدرجة التاسعة سوف يتكون الراتب الخاص بهم بعد الزيادة هو 780.000 دينار وذلك بدلا من 510.000 دينار.

بينما العاملين في الدرجة العاشرة سوف يكون الراتب الخاص بهم هو 862.000 دينار.

رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل الاستعلام عن راتب الموظفين: