تنزيـل واتساب عمر الذهبي بتحديث جديد بعد الحظر .. مزايا خفية عن الواتس العادي اكتشفها بنفسـك!!

يستخدم ملايين الأشخاص واتساب عمر الذهبي بتحديث جديد، وهو برنامج مراسلة فورية أصبح يتمتع بشعبية كبيرة بين المستخدمين بسبب ميزاته المميزة وسهولة استخدامه ويحتوي الإصدار الأحدث من واتساب عمر الذهبي على عدد من الميزات المحسنة والجديدة التي تعزز الراحة وسهولة الاستخدام في واجهة المستخدم ويمكن للمستخدمين الآن تحميل عناصر بأحجام وأنواع مختلفة، مثل الأوراق والأفلام والصور الفوتوغرافية، مما يجعل مشاركة المعلومات مع الآخرين أسهل وأسرع وتعد القدرة على إرسال الرسائل الصوتية بجودة أعلى ومدة أطول إحدى أهم الميزات الجديدة المضمنة في الإصدار الأحدث.

الجديد في الإصدار الأخير من واتساب عمر الذهبي

هناك الكثير من الميزات والإضافات الجديدة المذهلة في الإصدار الأخير من واتساب عمر الذهبي بتحديث جديد بعض من أهمها هي كما يلي:

أضف رموزًا تعبيرية فريدة إلى كل محادثة من خلال النقر المزدوج على شاشة الدردشة المكونة من 3 نقاط.

عند تشغيل خصوصية المكالمات، تتم إضافة إشعار المكالمات المحظورة.

تمت إضافة تعطيل النقر المزدوج للإعجاب كخيار.

للتعرف على مالك المجموعة، ضع أيقونة بجوار اسمه.

حل مشكلة اختفاء الشريط العلوي لواجهة المستخدم الرئيسية.

اضبط لون رمز الصوت والفيديو الخاص بشاشة الاتصال.

تصحيح بعض الترجمات إلى اللغة العربية.

إصلاحات وتحسينات إضافية.

مميزات واتساب عمر الذهبي بتحديث جديد

يتم تضمين العديد من ميزات واتساب عمر الذهبي بتحديث جديد الخصوصية، بما في ذلك إخفاء آخر ظهور، والرؤية العامة، وإخفاء العلامة الثانية، وغيرها الكثيرمن خلال ما يلي: