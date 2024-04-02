“وزارة التربية الوطنية tawdif.men.gov.ma“ كيفية التسجيل في مباراة التعليم دورة ابريل 2024 بالمغرب

قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم في المغرب بإطلاق رابط التسجيل في مباراة التعليم دورة ابريل 2024 والتي يمكن من خلالها الحصول على وظيفة ثابتة في مجال التعليم وذلك من أجل مساعدة المواطنين في الحصول على مصدر دخل ثابت والحد من نسبة البطالة داخل الدولة، ولكن قامت بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من التسجيل في المسابقة وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

التسجيل في مباراة التعليم دورة ابريل 2024

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم إجراء المسابقة يوم السبت الموافق 20 من أبريل 2024 وسوف يتم قبول الأشخاص الذين سيجتازوا الاختبارات المحددة والتي من المقرر أن تبدأ من 29 من مارس 2024 وتنتهي يوم 12 من أبريل 2024 وسوف تكون في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا وسوف تكون في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، يمكنك التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم.

شروط التسجيل في مسابقة التعليم بالمغرب

قامت الوزارة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في المسابقة والتي تكون كالتالي:

يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من 30 عام.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المغربية.

عدم وجود أي قضايا جنائية أو عقوبة لدى المتقدم.

يجب أن يكون المتقدم غير مسجل في السجل المركزي للتأديب.

يجب أن يكون المتقدم لائق طبيا وجسديا.

عدم امتلاك المتقدم لأي وظيفة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

يجب أن يكون لدى المتقدم شهادة إجازة في التخصص المطلوب.

يرجى إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة بي دي أف.

يجب تقديم صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.

يجب استخراج ترخيص مشاركة.

مباراة التعليم بالمغرب

يجب العلم أنه في حين تخلف أي من المقبولين عن الموعد سوف يتم استبداله بشخص آخر، كما أوضحت الوزارة أنه سوف يتم قبول ذوي الصفة بسبة 25٪ وسوف يتم قبول بنسبة 7٪ من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أوضحت أن الاختبارات سوف تكون كالتالي: