“هُنـــــا jaf.mil.jo“ أسماء مستحقي الاسكان العسكري لشهر إبريل 2024 في الأردن وشروط التسجيل

يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن أسماء مستحقي الاسكان العسكري لشهر إبريل وبناء على ذلك قام الصندوق الوطني بالإعلان عن أسماء المقبولين، ولكن يجب العلم أنه يتم التسجيل على ذلك السكن بعد التحقق من توافر مجموعة من الشروط، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

أسماء مستحقي الاسكان العسكري لشهر إبريل

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه يمكنك الاستعلام عن المستحقين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالقيادة العامة للقوات المسلحة، كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه يجب على المقبولين من الضباط وضباط الصف الذهاب إلى مديرية الإسكان الأشغال العسكرية في أيام العمل المحددة وذلك بداية من يوم الإثنين الموافق 1 من أبريل 2024، كما أعلنت أعلنت أنه سوف يتم إيداع مبلغ القرض في فروع بنك القاهرة عمان بداية من يوم الإثنين الموافق 8 أبريل 2024.

شروط التسجيل في الاسكان العسكري

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في الإسكان العسكري وهي: