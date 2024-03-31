“هُنـــــا jaf.mil.jo“ أسماء مستحقي الاسكان العسكري لشهر إبريل 2024 في الأردن وشروط التسجيل
أسماء مستحقي الاسكان العسكري لشهر إبريل
يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن أسماء مستحقي الاسكان العسكري لشهر إبريل وبناء على ذلك قام الصندوق الوطني بالإعلان عن أسماء المقبولين، ولكن يجب العلم أنه يتم التسجيل على ذلك السكن بعد التحقق من توافر مجموعة من الشروط، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
أسماء مستحقي الاسكان العسكري لشهر إبريل
وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه يمكنك الاستعلام عن المستحقين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالقيادة العامة للقوات المسلحة، كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه يجب على المقبولين من الضباط وضباط الصف الذهاب إلى مديرية الإسكان الأشغال العسكرية في أيام العمل المحددة وذلك بداية من يوم الإثنين الموافق 1 من أبريل 2024، كما أعلنت أعلنت أنه سوف يتم إيداع مبلغ القرض في فروع بنك القاهرة عمان بداية من يوم الإثنين الموافق 8 أبريل 2024.
شروط التسجيل في الاسكان العسكري
قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في الإسكان العسكري وهي:
- يشترط أن يكون الحد الأقصى للقرض هو 10 آلاف دينار.
- يجب العلم أنه يتم الحصول على كل من القرض والسكن وفق الأقدمية في العمل.
- يشترط أن يكون المتقدم يعمل داخل الخدمة مدة تتعدى 20 عام.
- يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.
- يجب العلم أن الأشخاص الذين تم فصلهم من الخدمة بسبب ارتكاب جناية أو جنحة يتم حرمه من الحصول على السكن وذلك وفقا لما حدده قانون المعاشات داخل الدولة.