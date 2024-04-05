“200 دينار أردني“ كيفية التسجيل في الدعم التكميلي 2024 في الأردن takaful.naf.gov.jo والشروط المطلوبة

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن رابط التسجيل في الدعم التكميلي الأردن 2024 وهو يعتبر من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للأسر الفقيرة وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم ومساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار وتوفير حياة كريمة لهم، ولكن يجب العلم أنه يتم الحصول على الدعم بعد التحقق من مجموعة من الشروط، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

التسجيل في الدعم التكميلي الأردن 2024

يجب العلم أن ذلك الدعم صادر من صندوق المعونة الوطني، تتراوح قيمة الدعم ما بين 50 دينار وحتى 200 دينار للتسجيل على الدعم التكميلي يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بصندوق المعونة في الأردن. من القائمة الموضحة أمامك يجب الضغط على زر الخدمات الإلكترونية ومنها قم بالدخول على خيار الدعم الوطني. يرجى إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق. قم بإرفاق الوثائق المطلوبة. أخيرا قم بالنقر على زر إرسال الطلب.

شروط التسجيل في الدعم التكميلي في الأردن

قام الصندوق الوطني بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الدعم التكميلي والتي تتمثل في: